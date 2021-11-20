Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план З...
Главная / Политика

Современные войны начнутся в космосе: Рогозин рассказал о "боевой" части "Роскосмоса"

20 ноября 2021, 23:15  •  114 • Политика
Рогозин заявил, что современные войны начнутся в космосе, поэтому "Роскосмос" состоит из двух частей: гражданской и боевой.
США и НАТО всё больше выводят в космос потенциальные носители оружия, и современные войны, если они будут, начнутся в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube- канала "Соловьёв LIVE".
Глава космического ведомства объяснил, что Россия должна защитить себя от удара из космоса. А для этого стране необходимо обладать противоспутниковым оружием. Его разработкой Минобороны занимается уже не один год, а недавно было проведено его испытание, отметил Рогозин.
"Роскосмос" состоит из двух частей: гражданская космонавтика, и есть ещё и боевая тематика. Наши предприятия создают основу для стратегического ядерного щита. Гонка вооружений в космосе нас очень беспокоит,
- сказал глава "Роскосмоса".
При этом он отверг все обвинения США в том, что осколки, появившиеся в результате испытаний русской противоспутниковой ракеты, якобы создали опасность для МК и её экипажа. Рогозин подчеркнул, что Минобороны проводило моделирование ситуации с тем, чтобы никому не навредить. Кроме того, за этими осколками проводится наблюдение.
Мы отслеживали и эти осколки, они не затрагивали безопасность МКС. Это было бы невозможно, Минобороны просто не провело испытания, если бы была какая-то угроза,
- заверил Дмитрий Рогозин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





114
Источник
Похожие новости
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
20 ноября 2021, 15:40
Экс-помощник Путина предсказал неизбежное расширение России: "Это физика"
20 ноября 2021, 02:45
Рост убийств как предвестник разрушения США: Политолог объяснил, почему всё будет только хуже
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши ...
20 ноября 2021, 13:55
Это не Россия: Тимошенко назвала организаторов газового кризиса на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.