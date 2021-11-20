Современные войны начнутся в космосе: Рогозин рассказал о "боевой" части "Роскосмоса"

Рогозин заявил, что современные войны начнутся в космосе, поэтому "Роскосмос" состоит из двух частей: гражданской и боевой.

США и НАТО всё больше выводят в космос потенциальные носители оружия, и современные войны, если они будут, начнутся в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube- канала "Соловьёв LIVE".

Глава космического ведомства объяснил, что Россия должна защитить себя от удара из космоса. А для этого стране необходимо обладать противоспутниковым оружием. Его разработкой Минобороны занимается уже не один год, а недавно было проведено его испытание, отметил Рогозин.

"Роскосмос" состоит из двух частей: гражданская космонавтика, и есть ещё и боевая тематика. Наши предприятия создают основу для стратегического ядерного щита. Гонка вооружений в космосе нас очень беспокоит,

- сказал глава "Роскосмоса".

При этом он отверг все обвинения США в том, что осколки, появившиеся в результате испытаний русской противоспутниковой ракеты, якобы создали опасность для МК и её экипажа. Рогозин подчеркнул, что Минобороны проводило моделирование ситуации с тем, чтобы никому не навредить. Кроме того, за этими осколками проводится наблюдение.

Мы отслеживали и эти осколки, они не затрагивали безопасность МКС. Это было бы невозможно, Минобороны просто не провело испытания, если бы была какая-то угроза,

- заверил Дмитрий Рогозин.