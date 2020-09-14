«Современные способы взаимодействия»: МВД предложило внести изменения в миграционное законодательство

МВД России подготовило концепцию нового федерального закона о мигрантах, сообщает РИА Новости. В частности, предлагается ввести электронный патент на работу в России для иностранных граждан, который позволит перевести в цифровую плоскость взаимодействие с прибывающими в страну трудовыми мигрантами. Также планируется выдавать иностранцам ID-карты, которые станут будут документом, удостоверяющим их личность на территорииРФ, и создать реестр недобросовестных работодателей, приглашающих трудовых мигрантов.

Специалисты Министерства внутренних дел России подготовили проект нового федерального закона о вопросах миграции, который, в частности, предполагает оформление электронного патента для уплаты фиксированного авансового платежа для трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели — физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, — которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете... и заполнить специальную форму», — пишет агентство.

Отмечается, что после регистрации на специализированном портале наниматели должны будут заполнить электронное заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС).

Кроме того, предлагается отразить условия найма на работу иностранных граждан и организовать выпуск ID-карт с персональными данными иностранцев, взятие их отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, приглашающих зарубежных работников.

«В рамках цифровой трансформации государственного управления миграционными процессами в проекте федерального закона необходимо закрепить, что для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а равно получивших право на постоянное проживание, документом, удостоверяющим личность на территории РФ, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)», — указывается в проекте.

Срок действия ID-карты предполагается установить на десять лет.

РИА Новости

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Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщала, что министерство разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан — в нём будет очень много изменений по сравнению с текущими положениями. По её словам, 9 сентября проект закона прошёл «нулевые чтения» в Общественной палате.

Переход в «цифру»

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что фиксированный авансовый платёж для иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, существует с 2015 года. По его словам, новое предложение МВД предполагает перевод этого процесса в электронный формат.

«Эта норма действует с 1 января 2015 года. Фиксированный авансовый платёж за патент — это подоходный налог (НДФЛ). Сейчас МВД хочет сделать данный патент электронным, но в части его оплаты ничего не меняется, так как это всё существует сейчас», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что патент выдаётся иностранному гражданину на срок до 12 месяцев и даёт право на работу у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. При этом действие документа прекращается в случае неуплаты фиксированного авансового платежа за следующий период. В каждом субъекте РФ установлен свой тариф, например, в Москве его размер составляет 5341 рубль в месяц.

Как сообщали в феврале в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития, в 2019 году в бюджет Москвы поступило 18,3 млрд рублей от налоговых отчислений, уплаченных трудовыми мигрантами. Подавляющее большинство патентов на работу были выданы гражданам Узбекистана (50% от общего числа) и Таджикистана (38%).

Директор Центра миграционной политики, кандидат экономических наук Ольга Чудиновских в беседе с RT отметила, что фиксированный авансовый платёж является аналогом подоходного налога и появился в 2010 году — тогда были введены патенты для мигрантов из стран с безвизовым порядком въезда.

«До 2015 года они могли работать только у физических лиц, но этот авансовый платёж существовал, а с 2015 они могут и должны работать и у юридических лиц. То есть система патентов для граждан этих стран стала всеобщей. Поэтому эти платежи существует уже десять лет, а вовсе не с 2015 года», — сказала эксперт.

По её словам, МВД готовит фундаментальную реформу миграционного законодательства. Специалист подчеркнула, что пересмотр затронет все сегменты трудового права.

«По поводу этих авансовых платежей, речь идёт о том, что будет создана электронная система регистрации работодателей и потенциальных работников. Это просто формат осуществления связи между работодателем и трудовым мигрантом, формат взаимодействия государства с трудовым мигрантом. Сейчас человек должен сам помнить о том, что он должен внести плату за этот патент, иначе он перестанет быть действительным, а потом предполагаются электронные уведомления, современные способы взаимодействия», — пояснила Чудиновских.

Говоря о перспективах введения ID-карт для трудовых мигрантов, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак назвал эту меру важной, но несколько запоздалой.

«Это надо было делать значительно раньше. Вы же видите, какой наплыв (мигрантов. — RT), в результате мы получаем рост организованной преступности, а, с другой стороны, проблемы неустроенности людей. Поэтому надо это поощрять, эта мера необходимая. Я думаю, что это разумное решение», — цитирует парламентария РИА Новости.