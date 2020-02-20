Современные профсоюзы: борцы за права трудящихся или наймиты капитала • 63 • Аналитика

Одной из примет советского времени, которую кто-то вспоминает с ностальгической грустью, а кто-то, возможно, с раздражением, было практически поголовное членство всех отечественных трудящихся в таких организациях, как профессиональные союзы. С тех пор утекло изрядно воды, многое изменилось, но эти объединения существуют и в современной России, как впрочем, во всем мире. Чем и как живут наши современные профсоюзы, что они на самом деле представляют из себя?



Для большинства современников советские профкомы ассоциируются по большей части с ярким образом неудержимой активистки Шурочки из незабвенного «Служебного романа». Ну, самое смешное, что как-то так оно примерно и было. Представить себе профсоюз, организовывающий, скажем, забастовку даже на самом заштатном заводе в СССР, невозможно априори. Вот и занимались эти организации, объединенные во всесоюзном масштабе в такую мощнейшую структуру, как ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), по большей части решением различных социально-бытовых и культурных вопросов объединенных в них работников. Путевки, билеты на концерты, тому подобные вещи…







Но ведь создавались «тред-юнионы» (а именно так назывались первые профессиональные объединения работников) вовсе не для столь мирных и благолепных целей! Их задачей была борьба с собственниками предприятий и назначенной ими администрацией за собственные права. Восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска и больничные листы, пенсионное и другое страхование, надбавки за сверхурочный труд и его вредные условия – все эти абсолютно обыденные и привычные сегодня достижения были добыты в многолетней борьбе в первую очередь как раз профсоюзами. И схватка эта была куда как жестока! В противостоянии труда и капитала, подобно любой войне были победы и поражения обеих сторон и, конечно, свои герои и жертвы.



Самой эффективной мерой «вразумления» не желающих считать за людей свой персонал работодателей испокон веков была стачка или забастовка – прекращение работы предприятия до выполнения его хозяевами тех или иных требований трудового коллектива. И вот тут частенько доходило до противостояний, во время которых проливались не чернила, а кровь, и гибли люди. Сейчас накал страстей значительно поутих, и этим в первую очередь вызван определенный спад профсоюзного движения во всем мире, наблюдающийся в последние годы. Трудовое законодательство большинства развитых стран и без того достаточно лояльно к работникам, а владельцы крупных предприятий давно усвоили, что лучше поступиться малым в разумных пределах, чем нарываться на трудовой конфликт. Да и вообще сейчас главная мастерская мира — это Китай, а там, сами понимаете, особо не побастуешь.



Разговоры о сверхмассовости профсоюзного движения в странах Запада – всего лишь один из устоявшихся мифов. Сильны «тред-юнионы» в странах Скандинавии: в Норвегии, Финляндии, Швеции в них состоят от половины до 70% всех работающих. А вот в наиболее промышленно развитых странах Европы, тех же Британии или Германии, эта доля доходит максимум до четверти работников. В Соединенных Штатах в профсоюзном движении участвуют и вовсе не более 10% работающих граждан. Возможно, дело тут в том, что организовать профессиональный союз там не так-то и просто. Работодатель всегда сможет найти юридические «лазейки», чтобы помешать этому. Ну а те профсоюзы, что есть... Во многих странах они давно превратились, пользуясь лексиконом левых политиков, в наймитов капиталистов, не заботящихся о правах рабочих, а, напротив, помогающих владельцам более эффективно удерживать их в узде.



В России, где с этим делом все обстоит намного проще (хочешь профсоюз – найди несколько единомышленников, да и создавай), спад движения еще более заметен, чем где-либо. Количество членов этих организаций в нашей стране с 54 миллионов в 1990 году за последующие 15 лет сократилось более чем в два раза и тенденции к новому росту что-то пока не наблюдается. Кому-то жаль отчислять 1% от зарплаты на профвзносы, кто-то видит эти союзы совершенно пустой и бесполезной затеей, считая, что хорошую путевку он себе и сам купит – были бы деньги, кто-то из принципа не собирается никуда вступать. Да и то сказать, по данным ВЦИОМ, забастовки в нашей стране в последние лет десять случаются чуть ли не реже, чем чемпионаты мира по футболу. О реальной борьбе за свои права в нынешних условиях вряд ли может идти речь, да и условия труда, как правило, не столь плохи, чтобы рисковать тем, что есть, имея перспективу в результате остаться вообще без работы.



Современные работники – это далеко не пролетариат Маркса, которому кроме, своих цепей, терять нечего. В этом, пожалуй, и состоит главная причина низкой востребованности профсоюзов как в нашей стране, так и во всем мире. Одной из примет советского времени, которую кто-то вспоминает с ностальгической грустью, а кто-то, возможно, с раздражением, было практически поголовное членство всех отечественных трудящихся в таких организациях, как профессиональные союзы. С тех пор утекло изрядно воды, многое изменилось, но эти объединения существуют и в современной России, как впрочем, во всем мире. Чем и как живут наши современные профсоюзы, что они на самом деле представляют из себя?Для большинства современников советские профкомы ассоциируются по большей части с ярким образом неудержимой активистки Шурочки из незабвенного «Служебного романа». Ну, самое смешное, что как-то так оно примерно и было. Представить себе профсоюз, организовывающий, скажем, забастовку даже на самом заштатном заводе в СССР, невозможно априори. Вот и занимались эти организации, объединенные во всесоюзном масштабе в такую мощнейшую структуру, как ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), по большей части решением различных социально-бытовых и культурных вопросов объединенных в них работников. Путевки, билеты на концерты, тому подобные вещи…Но ведь создавались «тред-юнионы» (а именно так назывались первые профессиональные объединения работников) вовсе не для столь мирных и благолепных целей! Их задачей была борьба с собственниками предприятий и назначенной ими администрацией за собственные права. Восьмичасовой рабочий день, оплачиваемые отпуска и больничные листы, пенсионное и другое страхование, надбавки за сверхурочный труд и его вредные условия – все эти абсолютно обыденные и привычные сегодня достижения были добыты в многолетней борьбе в первую очередь как раз профсоюзами. И схватка эта была куда как жестока! В противостоянии труда и капитала, подобно любой войне были победы и поражения обеих сторон и, конечно, свои герои и жертвы.Самой эффективной мерой «вразумления» не желающих считать за людей свой персонал работодателей испокон веков была стачка или забастовка – прекращение работы предприятия до выполнения его хозяевами тех или иных требований трудового коллектива. И вот тут частенько доходило до противостояний, во время которых проливались не чернила, а кровь, и гибли люди. Сейчас накал страстей значительно поутих, и этим в первую очередь вызван определенный спад профсоюзного движения во всем мире, наблюдающийся в последние годы. Трудовое законодательство большинства развитых стран и без того достаточно лояльно к работникам, а владельцы крупных предприятий давно усвоили, что лучше поступиться малым в разумных пределах, чем нарываться на трудовой конфликт. Да и вообще сейчас главная мастерская мира — это Китай, а там, сами понимаете, особо не побастуешь.Разговоры о сверхмассовости профсоюзного движения в странах Запада – всего лишь один из устоявшихся мифов. Сильны «тред-юнионы» в странах Скандинавии: в Норвегии, Финляндии, Швеции в них состоят от половины до 70% всех работающих. А вот в наиболее промышленно развитых странах Европы, тех же Британии или Германии, эта доля доходит максимум до четверти работников. В Соединенных Штатах в профсоюзном движении участвуют и вовсе не более 10% работающих граждан. Возможно, дело тут в том, что организовать профессиональный союз там не так-то и просто. Работодатель всегда сможет найти юридические «лазейки», чтобы помешать этому. Ну а те профсоюзы, что есть... Во многих странах они давно превратились, пользуясь лексиконом левых политиков, в наймитов капиталистов, не заботящихся о правах рабочих, а, напротив, помогающих владельцам более эффективно удерживать их в узде.В России, где с этим делом все обстоит намного проще (хочешь профсоюз – найди несколько единомышленников, да и создавай), спад движения еще более заметен, чем где-либо. Количество членов этих организаций в нашей стране с 54 миллионов в 1990 году за последующие 15 лет сократилось более чем в два раза и тенденции к новому росту что-то пока не наблюдается. Кому-то жаль отчислять 1% от зарплаты на профвзносы, кто-то видит эти союзы совершенно пустой и бесполезной затеей, считая, что хорошую путевку он себе и сам купит – были бы деньги, кто-то из принципа не собирается никуда вступать. Да и то сказать, по данным ВЦИОМ, забастовки в нашей стране в последние лет десять случаются чуть ли не реже, чем чемпионаты мира по футболу. О реальной борьбе за свои права в нынешних условиях вряд ли может идти речь, да и условия труда, как правило, не столь плохи, чтобы рисковать тем, что есть, имея перспективу в результате остаться вообще без работы.Современные работники – это далеко не пролетариат Маркса, которому кроме, своих цепей, терять нечего. В этом, пожалуй, и состоит главная причина низкой востребованности профсоюзов как в нашей стране, так и во всем мире. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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