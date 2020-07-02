Современное казачество. Ностальгия по прошлому или путь к будущему • 66 • Аналитика

Тема казачества для России (и не только для нее одной) является одним из вечно актуальных и горячо обсуждаемых вопросов – как в своем историческом аспекте, так и в свете реалий дня сегодняшнего. О «делах давно минувших дней», трагическом и порой неоднозначном многовековом пути казачества мы сейчас речь вести не будем. Поговорим лучше о том, каковы сейчас его положение и перспективы как в нашей стране, так и за ее пределами.





Начать тут стоит, пожалуй, с того, что сам образ современного казака у многих наших соотечественников вызывает эмоции, скажем так, довольно противоречивые. Кто-то с восхищением скажет: «Истинные защитники Отечества!», а кто-то, наоборот презрительно бросит: «Ряженые…» Кроме того, особо болезненное восприятие кое у кого вызывает стремление представителей казачества все более активно участвовать в таком деле, как охрана общественного порядка. Некоторые россияне видят тут перспективу «познакомиться поближе» не только с полицейскими дубинками, но и с казачьими нагайками, которую, понятно, воспринимают без всякого восторга.



Не стоит даже пытаться утверждать, что сторонники какой-либо одной из точек зрения кругом правы, а их оппоненты находятся в плену глубочайших заблуждений. Будем откровенны: в среде современного казачества имеются как те, кто искренне и от всей души желает послужить Отечеству, при этом возрождая давние и славные традиции своих предков, так и субъекты, видящие в казачестве исключительно возможность увешаться с ног до головы разнообразными яркими регалиями и получить для себя какие-либо шкурные блага и преференции. Следует помнить: казачество как таковое никогда не было этносом, а представляло из себя особое «служилое» сословие. Представители его поколениями платили за немалые по меркам Российской империи льготы и привилегии самой высшей мерой – кровью, проливаемой на поле брани, и жизнями, отданными защите Отчизны.



И, кстати говоря, полицейские функции при царе-батюшке казаки выполняли более чем исправно, что называется, не за страх, а на совесть, будучи надежнейшей опорой порядка в государстве и того строя, который их вполне устраивал. Так что тут ничего нового. Надо сказать, что процесс, называемый сегодня возрождением казачества, идет в России на официальном, государственном уровне начиная с начала 90-х годов прошлого столетия. В 1994 году отечественным правительством было принято постановление о концепции государственной политики относительно казачества, тогда же при президенте России был создан Совет по делам казачества.



Главными вехами на этом пути стали принятие в 2005 году федерального закона «О государственной службе российского казачества» и «Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества», утвержденной в 2008 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Стратегию российского казачества утвердил в 2012 году уже нынешний глава государства – Владимир Путин.



Каким же видится будущее современных казаков в свете всех этих серьезных документов и решений государственной важности? Главное, на что они могут и должны употребить свою кипучую энергию и горячее желание принести реальную пользу Родине, – это, конечно же, несение реальной службы в рядах Вооруженных сил России, а также иных органов, призванных обеспечивать охрану и оборону ее рубежей, защиту прав и свобод граждан страны. Приветствуется участие казаков в охране общественного порядка, ликвидации последствий стихийных и иных катастроф, чрезвычайных ситуаций.



Природоохранная и экологическая деятельность, да, собственно, любые занятия, где не лишними будут сильные подготовленные люди, желающие порадеть за интересы державы и в случае необходимости встать на их защиту – вот те сферы, в которых российское казачество вполне способно проявить себя, завоевывая законное уважение и авторитет в глазах своих соотечественников. Ну и, конечно, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Тут, кстати, успехи несомненны. В России успешно действуют более 20 казачьих кадетских корпусов, множество школьных классов, военно-спортивных и патриотических клубов, растящих молодое поколение в казачьих традициях.



Сегодня российское казачество – это около 7 миллионов человек в составе 10 реестровых войск с перспективой образования еще одного. Существуют казаки, объединенные в более или менее многочисленные организации и за пределами нашей страны.



Судьба «казачества» сопредельной Украины требует совершенно отдельного разговора: там, увы, это движение с определенного момента полностью отдано на откуп самым оголтелым националистам, полностью извратившим его суть и смысл и превратившим его в одно из средств раздувания ненависти к России.



Помимо этого, существуют казачьи организации в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Абхазии.



Объединение казачества

С 2017 года в воздухе витает идея об объединении всех таких сообществ, имеющих русские корни, в одно целое, естественно, с центром в нашей стране. Правда, надо отметить, что перспективы принятия подобного решения (а его планировали воплотить в жизнь на уровне федерального закона) крайне туманны. После событий в Крыму и на Донбассе, в ходе которых именно казаки (как местные, так и добровольцы, прибывшие на помощь своим собратьям) сыграли вполне определенную роль, слишком многие пытаются представить российское казачество в качестве еще одного «инструмента агрессивной политики Москвы». Можно вообразить, какой шквал негатива вызовет принятие подобного закона на международном уровне.



Никакими агрессорами русские казаки на всем протяжении своей вековой истории, конечно же, не являлись. А были они надежнейшим щитом и опорой своего Отечества. Хочется верить, что именно в этой роли будут они выступать и впредь. Тема казачества для России (и не только для нее одной) является одним из вечно актуальных и горячо обсуждаемых вопросов – как в своем историческом аспекте, так и в свете реалий дня сегодняшнего. О «делах давно минувших дней», трагическом и порой неоднозначном многовековом пути казачества мы сейчас речь вести не будем. Поговорим лучше о том, каковы сейчас его положение и перспективы как в нашей стране, так и за ее пределами.Начать тут стоит, пожалуй, с того, что сам образ современного казака у многих наших соотечественников вызывает эмоции, скажем так, довольно противоречивые. Кто-то с восхищением скажет: «Истинные защитники Отечества!», а кто-то, наоборот презрительно бросит: «Ряженые…» Кроме того, особо болезненное восприятие кое у кого вызывает стремление представителей казачества все более активно участвовать в таком деле, как охрана общественного порядка. Некоторые россияне видят тут перспективу «познакомиться поближе» не только с полицейскими дубинками, но и с казачьими нагайками, которую, понятно, воспринимают без всякого восторга.Не стоит даже пытаться утверждать, что сторонники какой-либо одной из точек зрения кругом правы, а их оппоненты находятся в плену глубочайших заблуждений. Будем откровенны: в среде современного казачества имеются как те, кто искренне и от всей души желает послужить Отечеству, при этом возрождая давние и славные традиции своих предков, так и субъекты, видящие в казачестве исключительно возможность увешаться с ног до головы разнообразными яркими регалиями и получить для себя какие-либо шкурные блага и преференции. Следует помнить: казачество как таковое никогда не было этносом, а представляло из себя особое «служилое» сословие. Представители его поколениями платили за немалые по меркам Российской империи льготы и привилегии самой высшей мерой – кровью, проливаемой на поле брани, и жизнями, отданными защите Отчизны.И, кстати говоря, полицейские функции при царе-батюшке казаки выполняли более чем исправно, что называется, не за страх, а на совесть, будучи надежнейшей опорой порядка в государстве и того строя, который их вполне устраивал. Так что тут ничего нового. Надо сказать, что процесс, называемый сегодня возрождением казачества, идет в России на официальном, государственном уровне начиная с начала 90-х годов прошлого столетия. В 1994 году отечественным правительством было принято постановление о концепции государственной политики относительно казачества, тогда же при президенте России был создан Совет по делам казачества.Главными вехами на этом пути стали принятие в 2005 году федерального закона «О государственной службе российского казачества» и «Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества», утвержденной в 2008 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Стратегию российского казачества утвердил в 2012 году уже нынешний глава государства – Владимир Путин.Каким же видится будущее современных казаков в свете всех этих серьезных документов и решений государственной важности? Главное, на что они могут и должны употребить свою кипучую энергию и горячее желание принести реальную пользу Родине, – это, конечно же, несение реальной службы в рядах Вооруженных сил России, а также иных органов, призванных обеспечивать охрану и оборону ее рубежей, защиту прав и свобод граждан страны. Приветствуется участие казаков в охране общественного порядка, ликвидации последствий стихийных и иных катастроф, чрезвычайных ситуаций.Природоохранная и экологическая деятельность, да, собственно, любые занятия, где не лишними будут сильные подготовленные люди, желающие порадеть за интересы державы и в случае необходимости встать на их защиту – вот те сферы, в которых российское казачество вполне способно проявить себя, завоевывая законное уважение и авторитет в глазах своих соотечественников. Ну и, конечно, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Тут, кстати, успехи несомненны. В России успешно действуют более 20 казачьих кадетских корпусов, множество школьных классов, военно-спортивных и патриотических клубов, растящих молодое поколение в казачьих традициях.Сегодня российское казачество – это около 7 миллионов человек в составе 10 реестровых войск с перспективой образования еще одного. Существуют казаки, объединенные в более или менее многочисленные организации и за пределами нашей страны.Судьба «казачества» сопредельной Украины требует совершенно отдельного разговора: там, увы, это движение с определенного момента полностью отдано на откуп самым оголтелым националистам, полностью извратившим его суть и смысл и превратившим его в одно из средств раздувания ненависти к России.Помимо этого, существуют казачьи организации в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Абхазии.С 2017 года в воздухе витает идея об объединении всех таких сообществ, имеющих русские корни, в одно целое, естественно, с центром в нашей стране. Правда, надо отметить, что перспективы принятия подобного решения (а его планировали воплотить в жизнь на уровне федерального закона) крайне туманны. После событий в Крыму и на Донбассе, в ходе которых именно казаки (как местные, так и добровольцы, прибывшие на помощь своим собратьям) сыграли вполне определенную роль, слишком многие пытаются представить российское казачество в качестве еще одного «инструмента агрессивной политики Москвы». Можно вообразить, какой шквал негатива вызовет принятие подобного закона на международном уровне.Никакими агрессорами русские казаки на всем протяжении своей вековой истории, конечно же, не являлись. А были они надежнейшим щитом и опорой своего Отечества. Хочется верить, что именно в этой роли будут они выступать и впредь. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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