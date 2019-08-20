Современное информирование: в Госдуме предложили освободить водителей от уплаты части штрафов

В Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается освободить водителей от уплаты штрафов, если информация о них не появилась на портале госуслуг в десятидневный срок. Авторы документа, депутаты от ЛДПР, считают, что эта инициатива позволит водителям своевременно получать информацию о нарушениях и законно пользоваться возможностью оплатить штраф со скидкой. Эксперты с идеей парламентариев согласились и отметили, что предложенная депутатами мера также позволит дисциплинировать надзорные органы.

В Госдуме выступили с инициативой освободить водителей от штрафов, не размещённых на портале госуслуг в десятидневный срок. Соответствующее предложение поступило от депутатов партии ЛДПР.

Разработанный парламентариями законопроект предлагает внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ, регламентирующую административную ответственность собственников транспортных средств.

Согласно предложению депутатов, информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете с указанием даты предоставления этих данных.

В случае, если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности. Такая информация содержится в пояснительной записке к документу.

Водитель оплачивает штраф

РИА Новости

© Евгений Биятов

Там же уточняется, что речь идёт о камерах фото- и видеофиксации нарушений. Авторы документа описывают эти устройства как «работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъёмки, видеозаписи или работающие в автоматическом режиме средства фото- и киносъёмки, видеозаписи».

По сведениям авторов документа, автомобилисты часто получают уведомления о штрафах за нарушение ПДД, которые были совершены достаточно давно, вплоть до нескольких месяцев или лет назад.

Парламентарии отмечают, что вместе с этим многим водителям не направили постановления об административных нарушениях в установленный срок. Депутаты считают, что предложенные ими изменения позволят водителям своевременно получить информацию о нарушениях и воспользоваться возможностью заплатить штраф со скидкой.

В беседе с RT глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев признал существование проблемы, которую депутаты намерены решить при помощи нового законопроекта. По его мнению, инициатива также позволит усилить дисциплину надзорных органов.

«Мне кажется, что абсолютно справедлива эта идея депутатов, которые говорят о том, что либо водитель всегда должен иметь возможность оплатить половину, либо надо аннулировать штрафы. Это дисциплинирует и тех людей, которые должны заносить эти данные, и тех, кто должен контролировать дорожное движение», — считает эксперт.

Он добавил, что необходимо добиться полного соблюдения прав автомобилистов.

«Чтобы права водителей не нарушались и чтобы государство, которое ставит камеры и собирает штрафы, гарантировало эти права автовладельцам», — заключил эксперт.

С тем, что водителей надо своевременного оповещать о нарушениях, также соглашается автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин.

«Такая проблема есть. До сих пор официальным основанием для уплаты штрафа была повестка, которую просто кидали в почтовый ящик. Проблема оповещения действительно существует, могу судить по себе и своим коллегам. Устаревшие бумажные повестки — это, конечно, анахронизм, ими пользоваться ужасно неудобно», — считает эксперт.

По его мнению, наиболее разумным решением были бы уведомления на мобильном телефоне или оповещения через портал госуслуг.

«И дата отсчёта времени льготной уплаты штрафа должна идти от даты опубликования на этом сайте, иначе в этом нет никакого смысла. Так что инициатива, мне кажется, вполне нормальная. Чем лучше меня будут оповещать о моей вине, тем больше оснований требовать с меня уплаты компенсации», — считает Колодочкин.

Ранее депутаты ЛДПР выступили с ещё одной инициативой, связанной с информированием водителей о нарушениях. В середине июля в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

Авторы инициативы выразили мнение, что в настоящее время установленный 20-дневный срок оплаты штрафа со скидкой «является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в её работе».

До этого, в начале июля, в Госдуму внесли законопроект, который должен разрешить правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД и места их установки.

В документ также вошёл пункт, согласно которому работающие в автоматическом режиме камеры фиксации нарушений должны находиться в собственности Российской Федерации или региона РФ.