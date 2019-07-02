Современная система национальной безопасности Российской Федерации • 18 • Аналитика О безопасности

Сегодня, к сожалению, в России отсутствует единая научно-обоснованная трактовка понятия «безопасность», включая и национальную безопасность. В Конституции Российской Федерации сам термин «национальная безопасность» не упоминается, в тексте Федерального закона РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» разъяснения этого часто употребляемого термина не приводится, в указе президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» понятие «национальная безопасность» трактуется как состояние защищённости. Поскольку единого определения термина «национальная безопасность» не существует, различные источники трактуют ее по-разному и по-своему. Так, в одних источниках национальная безопасность (НБ) РФ определяется как защищенность страны, ее граждан и территории от различных опасностей, и угроз, а также как потенциал, обеспечивающий стабильное развитие России на длительный срок. В других источниках национальная безопасность РФ рассматривается как состояние дел в различных областях государственной деятельности, при которых отсутствуют внутренние и внешние угрозы национальным интересам государства, общества и личности. В-третьих, ставится знак равенства между национальной безопасностью нашей страны и охраной/защитой интересов ее граждан, общества и государства. И, наконец, в некоторых источниках в понятие национальная безопасность России вкладывается защищенность от внешних и внутренних угроз различных по своей природе (политических, экономических, военных, экологических, информационных и прочее) [1-4]. В связи с отсутствием единого понятийного аппарата применительно к термину «национальная безопасность» единое определение составляющих национальной безопасности (видов безопасностей), раскрывающее их сущность, так и не разработано.









В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [2] национальная безопасность Российской Федерации формулируется как

«…состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации».



Несмотря на многообразие и различие определений, смысл понятия «национальная безопасность» один и в конечном итоге отражает потребность нашей страны в гарантированном обеспечении гражданам условий, необходимых для цивилизованной жизни, совершенствования и развития.



Основой суверенитета любой страны, как известно, является ее национальная безопасность (НБ), обеспечение которой возложено в качестве одной из важнейших функций на государство. Страны, не обеспечивающие свою национальную безопасность, как правило, теряют свой суверенитет, а их внутренняя и внешняя политика определяется другими, более развитыми государствами. Национальная безопасность любого государства является составной частью международной безопасности, которая, в свою очередь, входит в планетарную безопасность.



Необходимо отметить, что, различная трактовка понятия «национальная безопасность» вводит в заблуждение обычных граждан, специалистов и руководителей, а также не способствует формированию наиболее оптимальной, научно-обоснованной системы национальной безопасности России, что, в свою очередь, так или иначе, отражается на процессе реализации мероприятий по обеспечению этого системообразующего вида безопасности страны. По мнению авторов, наступило время применять единый понятийный аппарат, что позволит четко, ясно и однозначно формулировать понятия и термины, касающихся национальной безопасности Российской Федерации и составляющих ее видов. По мнению авторов, использование единого понятийного аппарата позволит повысить эффективность практической реализации мероприятий по обеспечению требуемого сегодня уровня национальной безопасности нашей страны.



Для понимания сущности термина «национальную безопасность России» ее следует рассматривать комплексно с системных позиций, чтобы видеть целостность, сбалансированность, целенаправленность функционирования и саморегулирования, а также другие ее свойства, характеризующие ее как сложную систему определенного качественного уровня. Система национальной безопасности Российской Федерации находится не в вакууме, а функционирует во внешней среде, каковыми являются системы более высокого порядка (уровня) международной и система планетарной безопасности.



С позиций комплексного системного подхода национальная безопасность раскрывается в нескольких аспектах, а именно:



• как составная часть – подсистема систем более высокого уровня, каковыми являются международная и планетарная безопасности;



• как сложная многоуровневая система, включающая свои подсистемы (составные части) более низкого порядка (например, военная, техническая, интеллектуальная, информационная безопасности и их составляющие);



• как внутреннее или внешнее состояние (положение) государства, его отдельных регионов и субъектов, при котором отсутствуют реальные и потенциальные угрозы национальным интересам государства, а при их возникновении – как система мер по обеспечению охраны/защиты интересов граждан, общества и страны.



Очевидно, что по своей сути национальная безопасность Российской Федерации является не национальной, а много- или интернациональной безопасностью, то есть некой совокупностью национальных безопасностей каждого находящейся на территории страны региона и субъекта (республики, автономного округа и автономной области и др.) и каждого населяющего Россию народа. Национальную безопасность России целесообразно рассматривать в виде сложной системы, включающей в себя, по крайней мере, подсистемы пяти уровней (рис.1) [4].









Определение системы, её сущность и функции

В самом общем случае под системой понимается соединение множества элементов, находящихся во взаимосвязях друг с другом (синергичностью ), образующих целостность или составляющих единое целое, обладающих определенным порядком подчиненности (иерархичностью) и выполняющих общую функцию [1]. Очевидно, что о современной системе национальной безопасности России невозможно говорить без учета этого определения. Для понимания сущности современной системы национальной безопасности России авторами в качестве одного из вариантов предлагается следующее определение: «Под системой национальной безопасности России следует понимать комплекс (совокупность) взаимосвязанных элементов (подсистем) – видов и подвидов безопасностей, объединённых в единое функциональное целое, базирующееся на многонациональных долгосрочных интересах, реальных и потенциальных угрозах этим интересам, и на защите этих интересов от внешних и внутренних угроз».



Внутреннее содержание системы национальной безопасности России заключается в единстве функционирования, взаимосвязи и взаимодействии составляющих ее видов (элементов/подсистем) на всех уровнях в различных условиях, включая экстремальные.



Для обеспечения повседневного функционирования системы национальной безопасности государство располагает организационно-штатной структурой органов, сил, средств, различных организаций, реализующих комплекс мероприятий, направленных на охрану/защиту национальных интересов Российской Федерации в целом, ее регионов, субъектов и населяющих их народов в частности.



С процессуальной точки зрения система национальной безопасности России предполагает взаимодействие различных государственных институтов, органов власти, руководителей всех звеньев и уровней, выполняющих задачи в интересах обеспечения и поддержания адекватного в данных конкретных условиях уровня национальной безопасности. "Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?



Функциональным назначением системы национальной безопасности России являются:



— определение жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных интересов, и их ранжирование по своей значимости;



— выявление, прогноз и оценка потенциальных и реальных внутренних и внешних угроз, их всесторонний анализ и ранжирование по степени опасности и значимости;



— принятие адекватных соизмеримых с уровнем угроз(ы) мер, необходимых и достаточных для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации;



— создание благоприятных условий жизнедеятельности и развития, как отдельного гражданина и населяющих нашу страну всех народов и народностей, каждого региона и субъекта РФ, так и всего государства в целом;



— анализ, оценка и прогноз негативных и позитивных факторов обеспечения национальной безопасности, их воздействие на состояние национальной безопасности Российской Федерации и их учет при выборе способов защиты государства и граждан.



О структуре системы национальной безопасности России

Система национальной безопасности России (см. рис. 1) является самостоятельной сложной многоуровневой системой, обладающей определенным порядком подчиненности и имеющей в своей структуре не менее пяти уровней:



1-й уровень системы – национальная безопасность Российской Федерации.



2-й уровень системы – региональная национальная безопасность Российской Федерации (национальная безопасность регионов РФ).



3-й уровень системы – национальная безопасность субъектов Российской Федерации (национальная безопасность субъектов РФ).



4-й уровень системы — виды национальной безопасности (подсистемы НБ).



5-й уровень системы — составляющие видов национальной безопасности (подсистемы видов НБ).



Внесистемным элементом национальной безопасности России, замыкающим систему НБ посредством обратной связи, является ее блок управления, включающий не менее пяти уровней власти (см. рис. 1).



1-й уровень – президент Российской Федерации, Совет национальной безопасности, правительство страны, Государственная дума; 2-й уровень – руководители регионов; 3-й уровень – руководители субъектов РФ и 4-й уровень – должностные лица, в обязанности которых входит организация, дальнейшее развитие и непосредственное руководство национальной безопасностью страны.



Руководители и должностные лица указанных уровней власти определяют назначение и состав системы (подсистемы) НБ на своем уровне, и в пределах своей компетенции, организуют взаимосвязь и взаимодействие ее составных элементов (подсистем), ставят задачи и определяют цели их функционирования, контролируют процесс функционирования, подводят итоги, оценивают достигнутые результаты, определяют эффективность функционирования отдельных элементов/подсистем и системы национальной безопасности в целом и несут персональную ответственность.



Национальная безопасность России базируется на жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных национальных интересах; потенциальных и реальных угрозах национальным интересам; активной и пассивной защите национальных интересов [3, 4].



Под национальными интересами Российской Федерации понимаются объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития, а под угрозами национальной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам [2].



По мнению авторов, в XXI веке первопричиной многих угроз в мире является неравномерность распределения на Земле биологических, минеральных и химических природных ресурсов, на которые претендуют разные (практически все) страны. Угроза национальным интересам России как раз состоит в том, что на ее территории, включая и арктическую зону, находятся огромные запасы различных полезных ископаемых. Добить демографию. Куда катится пенсионная реформа?



Под защитой национальной безопасности следует понимать, прежде всего, комплекс мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, предупреждением различного рода угроз, практическую реализацию мероприятий по поддержанию и восстановлению положения (состояния) отдельных регионов, субъектов и страны в целом, общества и граждан, при которых национальные интересы не нарушаются [3, 4].



Очевидно, что при отсутствии угроз национальным интересам, их защита не требуется и, наоборот, при наличии реальных или возникновении потенциальных угроз национальным интересам необходима их защита со стороны государства.



Элементы (подсистемы) системы национальной безопасности всех уровней взаимосвязаны между собой как по вертикали, так и по горизонтали, и постоянно взаимодействуют в процессе функционирования всей системы.



За последние двадцать лет в Российской Федерации сложилась современная система национальной безопасности, функционирование которой создает (поддерживает) необходимые и достаточные условия для нормальной жизнедеятельности и всестороннего относительно устойчивого развития страны, ее регионов и субъектов, общества и граждан в условиях воздействия реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз.



Система национальной безопасности, как и любая другая сложная система должна удовлетворять определенным требованиям и обладать, присущими ей, отличительными признаками (свойствами), формирующими ее качественное состояние. Такими признаками (свойствами) современной системы НБ РФ являются:



— совокупность (комплекс) элементов или отдельных подсистем, выполняющих общую функцию;



— взаимосвязь и взаимодействие формирующих систему элементов (подсистем) в процессе их функционирования по прямому назначению;



— объединение элементов (подсистем) в единое функциональное целое;



— автономность и самостоятельность отдельных элементов (подсистем);



— сложная многоуровневая структура взаимосвязанных подсистем (элементов), включающих в себя не менее сложные многоуровневые подсистемы (элементы);



— заданное качество подсистем (элементов), формирующим качественное состояние всей системы;



— устойчивость и способность адаптироваться к постоянно изменяющимся внутренним и внешним условиям;



— потенциальная и фактическая эффективность функционирования;



— синергичность.



Кроме того, с позиций комплексного системного подхода современную систему национальной безопасности Российской Федерации следует рассматривать как замкнутую, организующую и организуемую, управляющую и управляемую, динамическую систему.



При системном подходе существующая сегодня система НБ РФ воспринимается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющая вход (задачи), выход (цели), связи с внешней средой (системой планетарной и международной безопасностью) и обратные связи. Такой подход позволяет учитывать природу количественно-качественных характеристик внутренних и внешних взаимосвязей системы, видеть динамику их изменения в пространстве и во времени, выявлять и использовать интеграционные свойства системы, являющиеся результатом внутреннего взаимодействия всех её составных элементов (подсистем).



Созданная к настоящему времени система НБ РФ полностью удовлетворяет требованиям [1], предъявляемым к ней сегодня, а, именно:



— отражает с учетом возможностей государства перечень решаемых в процессе своего функционирования задачи;



— чётко формулирует конкретные цели создания и функционирования системы;



— выявляет, анализирует и оценивает возможные альтернативные пути достижения поставленных целей;



— исключает конфликты и противоречия между целями отдельных подсистем (элементов) и целям всей системы;



— формирует в системе и подсистемах разнокачественные вертикальные и горизонтальные связи и взаимодействия; Развал США произойдёт руками Британии



— предусматривает усложнение задач, определяет новые цели функционирование системы, адаптацию к изменяющимся внешним и внутренним условиям и дальнейшее развитие;



— придает заданное качество (комплекс свойств) системе, необходимое для надежного функционирования в постоянно изменяющихся современных условиях.



Основной целью функционирования системы национальной безопасности нашей страны является обеспечение таких условий развития России (ее регионов, субъектов и населения), при которых исключено или в максимальной степени ослаблено негативное воздействие различных угроз национальным интересам со стороны одной или нескольких стран, различных организаций и отдельных физических лиц, как внутри страны, так и за ее пределами.



Система НБ РФ функционирует во внешней среде, представленной сложной двухуровневой системой, включающей планетарную безопасность и международную безопасность (см. рис.1).



Составляющие национальной безопасности России



В настоящее время национальная безопасность России в соответствии с [2] включает 16 видов безопасностей, однако по своей значимости и приоритетности эти безопасности не равнозначны. Некоторые виды национальной безопасности, несмотря на то, что они являются ее составляющими, далеко выходят за границы нашего государства. К числу таких безопасностей следует отнести, например, экологическую, военную, интеллектуальную [3, 4] и информационную безопасности. По мнению авторов при нарушении этих составляющих НБ, обеспечение других видов НБ становится практически не возможным.



Кроме того, каждый вид или составляющая НБ сами по себе является сложной системой, состоящей из своих видов и подвидов, так, экологическая безопасность [3], в соответствии с действующими сегодня руководящими документами, включает не менее 14 составляющих или отдельных подсистем.



Виды НБ формируют 4-й уровень системы национальной безопасности, а их составляющие или подвиды/подсистемы — соответственно 5-й уровень. (рис.1).



Выводы

1. В настоящее время в Российской Федерации сложилась система национальной безопасности, функционирующая во внешней среде — системах международной и планетарной безопасностей.



2. Современная система национальной безопасности России представляет собой комплексную сложную многоуровневую закрытую систему, элементы (подсистемы) которой представлены безопасностями различных уровней, взаимодействующими между собой и объединёнными в единое функциональное целое посредством прямых и обратных взаимосвязей.



3. Система национальной безопасности России показала свою работоспособность в сложившихся непростых внешних и внутренних условиях, что объективно подтверждается наличием таких условий, которые дают возможность позитивно развиваться нашему государству, отдельным регионам и субъектам, российскому обществу и отдельным гражданам всех наций и народностей, населяющих многонациональную Российскую Федерацию.



4. Современная система национальной безопасности Российской Федерации динамически развивается, совершенствуется и постоянно адаптируется к стремительно изменяющимся внешним и внутренним условиям.



Очевидно, что единый понятийный аппарат в вопросе национальной безопасности и правильное понимание ее сущности позволит разработать рациональные мероприятия по обеспечению и дальнейшему поддержанию на требуемом уровне безопасности нашей страны.



Сегодня, к сожалению, в России отсутствует единая научно-обоснованная трактовка понятия «безопасность», включая и национальную безопасность. В Конституции Российской Федерации сам термин «национальная безопасность» не упоминается, в тексте Федерального закона РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» разъяснения этого часто употребляемого термина не приводится, в указе президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» понятие «национальная безопасность» трактуется как состояние защищённости. Поскольку единого определения термина «национальная безопасность» не существует, различные источники трактуют ее по-разному и по-своему. Так, в одних источниках национальная безопасность (НБ) РФ определяется как защищенность страны, ее граждан и территории от различных опасностей, и угроз, а также как потенциал, обеспечивающий стабильное развитие России на длительный срок. В других источниках национальная безопасность РФ рассматривается как состояние дел в различных областях государственной деятельности, при которых отсутствуют внутренние и внешние угрозы национальным интересам государства, общества и личности. В-третьих, ставится знак равенства между национальной безопасностью нашей страны и охраной/защитой интересов ее граждан, общества и государства. И, наконец, в некоторых источниках в понятие национальная безопасность России вкладывается защищенность от внешних и внутренних угроз различных по своей природе (политических, экономических, военных, экологических, информационных и прочее) [1-4]. В связи с отсутствием единого понятийного аппарата применительно к термину «национальная безопасность» единое определение составляющих национальной безопасности (видов безопасностей), раскрывающее их сущность, так и не разработано.В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [2] национальная безопасность Российской Федерации формулируется какНесмотря на многообразие и различие определений, смысл понятия «национальная безопасность» один и в конечном итоге отражает потребность нашей страны в гарантированном обеспечении гражданам условий, необходимых для цивилизованной жизни, совершенствования и развития.Основой суверенитета любой страны, как известно, является ее национальная безопасность (НБ), обеспечение которой возложено в качестве одной из важнейших функций на государство. Страны, не обеспечивающие свою национальную безопасность, как правило, теряют свой суверенитет, а их внутренняя и внешняя политика определяется другими, более развитыми государствами. Национальная безопасность любого государства является составной частью международной безопасности, которая, в свою очередь, входит в планетарную безопасность.Необходимо отметить, что, различная трактовка понятия «национальная безопасность» вводит в заблуждение обычных граждан, специалистов и руководителей, а также не способствует формированию наиболее оптимальной, научно-обоснованной системы национальной безопасности России, что, в свою очередь, так или иначе, отражается на процессе реализации мероприятий по обеспечению этого системообразующего вида безопасности страны. По мнению авторов, наступило время применять единый понятийный аппарат, что позволит четко, ясно и однозначно формулировать понятия и термины, касающихся национальной безопасности Российской Федерации и составляющих ее видов. По мнению авторов, использование единого понятийного аппарата позволит повысить эффективность практической реализации мероприятий по обеспечению требуемого сегодня уровня национальной безопасности нашей страны.Для понимания сущности термина «национальную безопасность России» ее следует рассматривать комплексно с системных позиций, чтобы видеть целостность, сбалансированность, целенаправленность функционирования и саморегулирования, а также другие ее свойства, характеризующие ее как сложную систему определенного качественного уровня. Система национальной безопасности Российской Федерации находится не в вакууме, а функционирует во внешней среде, каковыми являются системы более высокого порядка (уровня) международной и система планетарной безопасности.С позиций комплексного системного подхода национальная безопасность раскрывается в нескольких аспектах, а именно:• как составная часть – подсистема систем более высокого уровня, каковыми являются международная и планетарная безопасности;• как сложная многоуровневая система, включающая свои подсистемы (составные части) более низкого порядка (например, военная, техническая, интеллектуальная, информационная безопасности и их составляющие);• как внутреннее или внешнее состояние (положение) государства, его отдельных регионов и субъектов, при котором отсутствуют реальные и потенциальные угрозы национальным интересам государства, а при их возникновении – как система мер по обеспечению охраны/защиты интересов граждан, общества и страны.Очевидно, что по своей сути национальная безопасность Российской Федерации является не национальной, а много- или интернациональной безопасностью, то есть некой совокупностью национальных безопасностей каждого находящейся на территории страны региона и субъекта (республики, автономного округа и автономной области и др.) и каждого населяющего Россию народа. Национальную безопасность России целесообразно рассматривать в виде сложной системы, включающей в себя, по крайней мере, подсистемы пяти уровней (рис.1) [4].В самом общем случае под системой понимается соединение множества элементов, находящихся во взаимосвязях друг с другом (синергичностью ), образующих целостность или составляющих единое целое, обладающих определенным порядком подчиненности (иерархичностью) и выполняющих общую функцию [1]. Очевидно, что о современной системе национальной безопасности России невозможно говорить без учета этого определения. Для понимания сущности современной системы национальной безопасности России авторами в качестве одного из вариантов предлагается следующее определение: «Под системой национальной безопасности России следует понимать комплекс (совокупность) взаимосвязанных элементов (подсистем) – видов и подвидов безопасностей, объединённых в единое функциональное целое, базирующееся на многонациональных долгосрочных интересах, реальных и потенциальных угрозах этим интересам, и на защите этих интересов от внешних и внутренних угроз».Внутреннее содержание системы национальной безопасности России заключается в единстве функционирования, взаимосвязи и взаимодействии составляющих ее видов (элементов/подсистем) на всех уровнях в различных условиях, включая экстремальные.Для обеспечения повседневного функционирования системы национальной безопасности государство располагает организационно-штатной структурой органов, сил, средств, различных организаций, реализующих комплекс мероприятий, направленных на охрану/защиту национальных интересов Российской Федерации в целом, ее регионов, субъектов и населяющих их народов в частности.С процессуальной точки зрения система национальной безопасности России предполагает взаимодействие различных государственных институтов, органов власти, руководителей всех звеньев и уровней, выполняющих задачи в интересах обеспечения и поддержания адекватного в данных конкретных условиях уровня национальной безопасности.Функциональным назначением системы национальной безопасности России являются:— определение жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных интересов, и их ранжирование по своей значимости;— выявление, прогноз и оценка потенциальных и реальных внутренних и внешних угроз, их всесторонний анализ и ранжирование по степени опасности и значимости;— принятие адекватных соизмеримых с уровнем угроз(ы) мер, необходимых и достаточных для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации;— создание благоприятных условий жизнедеятельности и развития, как отдельного гражданина и населяющих нашу страну всех народов и народностей, каждого региона и субъекта РФ, так и всего государства в целом;— анализ, оценка и прогноз негативных и позитивных факторов обеспечения национальной безопасности, их воздействие на состояние национальной безопасности Российской Федерации и их учет при выборе способов защиты государства и граждан.Система национальной безопасности России (см. рис. 1) является самостоятельной сложной многоуровневой системой, обладающей определенным порядком подчиненности и имеющей в своей структуре не менее пяти уровней:1-й уровень системы – национальная безопасность Российской Федерации.2-й уровень системы – региональная национальная безопасность Российской Федерации (национальная безопасность регионов РФ).3-й уровень системы – национальная безопасность субъектов Российской Федерации (национальная безопасность субъектов РФ).4-й уровень системы — виды национальной безопасности (подсистемы НБ).5-й уровень системы — составляющие видов национальной безопасности (подсистемы видов НБ).Внесистемным элементом национальной безопасности России, замыкающим систему НБ посредством обратной связи, является ее блок управления, включающий не менее пяти уровней власти (см. рис. 1).1-й уровень – президент Российской Федерации, Совет национальной безопасности, правительство страны, Государственная дума; 2-й уровень – руководители регионов; 3-й уровень – руководители субъектов РФ и 4-й уровень – должностные лица, в обязанности которых входит организация, дальнейшее развитие и непосредственное руководство национальной безопасностью страны.Руководители и должностные лица указанных уровней власти определяют назначение и состав системы (подсистемы) НБ на своем уровне, и в пределах своей компетенции, организуют взаимосвязь и взаимодействие ее составных элементов (подсистем), ставят задачи и определяют цели их функционирования, контролируют процесс функционирования, подводят итоги, оценивают достигнутые результаты, определяют эффективность функционирования отдельных элементов/подсистем и системы национальной безопасности в целом и несут персональную ответственность.Национальная безопасность России базируется на жизненно-важных, важных и периферийных, долговременных и краткосрочных национальных интересах; потенциальных и реальных угрозах национальным интересам; активной и пассивной защите национальных интересов [3, 4].Под национальными интересами Российской Федерации понимаются объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития, а под угрозами национальной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам [2].По мнению авторов, в XXI веке первопричиной многих угроз в мире является неравномерность распределения на Земле биологических, минеральных и химических природных ресурсов, на которые претендуют разные (практически все) страны. Угроза национальным интересам России как раз состоит в том, что на ее территории, включая и арктическую зону, находятся огромные запасы различных полезных ископаемых.Под защитой национальной безопасности следует понимать, прежде всего, комплекс мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, предупреждением различного рода угроз, практическую реализацию мероприятий по поддержанию и восстановлению положения (состояния) отдельных регионов, субъектов и страны в целом, общества и граждан, при которых национальные интересы не нарушаются [3, 4].Очевидно, что при отсутствии угроз национальным интересам, их защита не требуется и, наоборот, при наличии реальных или возникновении потенциальных угроз национальным интересам необходима их защита со стороны государства.Элементы (подсистемы) системы национальной безопасности всех уровней взаимосвязаны между собой как по вертикали, так и по горизонтали, и постоянно взаимодействуют в процессе функционирования всей системы.За последние двадцать лет в Российской Федерации сложилась современная система национальной безопасности, функционирование которой создает (поддерживает) необходимые и достаточные условия для нормальной жизнедеятельности и всестороннего относительно устойчивого развития страны, ее регионов и субъектов, общества и граждан в условиях воздействия реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз.Система национальной безопасности, как и любая другая сложная система должна удовлетворять определенным требованиям и обладать, присущими ей, отличительными признаками (свойствами), формирующими ее качественное состояние. Такими признаками (свойствами) современной системы НБ РФ являются:— совокупность (комплекс) элементов или отдельных подсистем, выполняющих общую функцию;— взаимосвязь и взаимодействие формирующих систему элементов (подсистем) в процессе их функционирования по прямому назначению;— объединение элементов (подсистем) в единое функциональное целое;— автономность и самостоятельность отдельных элементов (подсистем);— сложная многоуровневая структура взаимосвязанных подсистем (элементов), включающих в себя не менее сложные многоуровневые подсистемы (элементы);— заданное качество подсистем (элементов), формирующим качественное состояние всей системы;— устойчивость и способность адаптироваться к постоянно изменяющимся внутренним и внешним условиям;— потенциальная и фактическая эффективность функционирования;— синергичность.Кроме того, с позиций комплексного системного подхода современную систему национальной безопасности Российской Федерации следует рассматривать как замкнутую, организующую и организуемую, управляющую и управляемую, динамическую систему.При системном подходе существующая сегодня система НБ РФ воспринимается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющая вход (задачи), выход (цели), связи с внешней средой (системой планетарной и международной безопасностью) и обратные связи. Такой подход позволяет учитывать природу количественно-качественных характеристик внутренних и внешних взаимосвязей системы, видеть динамику их изменения в пространстве и во времени, выявлять и использовать интеграционные свойства системы, являющиеся результатом внутреннего взаимодействия всех её составных элементов (подсистем).Созданная к настоящему времени система НБ РФ полностью удовлетворяет требованиям [1], предъявляемым к ней сегодня, а, именно:— отражает с учетом возможностей государства перечень решаемых в процессе своего функционирования задачи;— чётко формулирует конкретные цели создания и функционирования системы;— выявляет, анализирует и оценивает возможные альтернативные пути достижения поставленных целей;— исключает конфликты и противоречия между целями отдельных подсистем (элементов) и целям всей системы;— формирует в системе и подсистемах разнокачественные вертикальные и горизонтальные связи и взаимодействия;— предусматривает усложнение задач, определяет новые цели функционирование системы, адаптацию к изменяющимся внешним и внутренним условиям и дальнейшее развитие;— придает заданное качество (комплекс свойств) системе, необходимое для надежного функционирования в постоянно изменяющихся современных условиях.Основной целью функционирования системы национальной безопасности нашей страны является обеспечение таких условий развития России (ее регионов, субъектов и населения), при которых исключено или в максимальной степени ослаблено негативное воздействие различных угроз национальным интересам со стороны одной или нескольких стран, различных организаций и отдельных физических лиц, как внутри страны, так и за ее пределами.Система НБ РФ функционирует во внешней среде, представленной сложной двухуровневой системой, включающей планетарную безопасность и международную безопасность (см. рис.1).Составляющие национальной безопасности РоссииВ настоящее время национальная безопасность России в соответствии с [2] включает 16 видов безопасностей, однако по своей значимости и приоритетности эти безопасности не равнозначны. Некоторые виды национальной безопасности, несмотря на то, что они являются ее составляющими, далеко выходят за границы нашего государства. К числу таких безопасностей следует отнести, например, экологическую, военную, интеллектуальную [3, 4] и информационную безопасности. По мнению авторов при нарушении этих составляющих НБ, обеспечение других видов НБ становится практически не возможным.Кроме того, каждый вид или составляющая НБ сами по себе является сложной системой, состоящей из своих видов и подвидов, так, экологическая безопасность [3], в соответствии с действующими сегодня руководящими документами, включает не менее 14 составляющих или отдельных подсистем.Виды НБ формируют 4-й уровень системы национальной безопасности, а их составляющие или подвиды/подсистемы — соответственно 5-й уровень. (рис.1).1. В настоящее время в Российской Федерации сложилась система национальной безопасности, функционирующая во внешней среде — системах международной и планетарной безопасностей.2. Современная система национальной безопасности России представляет собой комплексную сложную многоуровневую закрытую систему, элементы (подсистемы) которой представлены безопасностями различных уровней, взаимодействующими между собой и объединёнными в единое функциональное целое посредством прямых и обратных взаимосвязей.3. Система национальной безопасности России показала свою работоспособность в сложившихся непростых внешних и внутренних условиях, что объективно подтверждается наличием таких условий, которые дают возможность позитивно развиваться нашему государству, отдельным регионам и субъектам, российскому обществу и отдельным гражданам всех наций и народностей, населяющих многонациональную Российскую Федерацию.4. Современная система национальной безопасности Российской Федерации динамически развивается, совершенствуется и постоянно адаптируется к стремительно изменяющимся внешним и внутренним условиям.Очевидно, что единый понятийный аппарат в вопросе национальной безопасности и правильное понимание ее сущности позволит разработать рациональные мероприятия по обеспечению и дальнейшему поддержанию на требуемом уровне безопасности нашей страны. к.т.н. Игорь Дубровин, к.т.н. Евгений Дубровин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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