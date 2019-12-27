Современная американская техника проиграла старому русскому танку: В Сирии Т-62 выдержал удар ракеты

В интернете появилась запись, как в русский танк попадает противотанковая ракета США. На кадрах, снятых с дрона, виден момент удара. Снаряд поразил танк в центральную часть. Произошел мощный взрыв, танк заволокло облаком дыма и пыли. Но удивительно, что танк не только не загорелся, но даже не получил сильных видимых повреждений.

Как пишет "Российская газета", такие танки используют правительственные войска. У них на вооружении не только современные модификации Т-72 и Т-90А, но и старые советские танки - Т-55 и Т-62. Но удивительно, что даже старые русские машины выдерживают столкновение с современной американской техникой. Хотя Т-62 разрабатывали еще в 50-е годы, а выпускать перестали в 1975 году.

Сообщается, что террористы атаковали танк ракетой TOW, выпущенной в США. Пострадал один человек.