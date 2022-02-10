Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / В мире

«Совпадение взглядов и подходов»: российский посол в Белграде — об отношениях Сербии с РФ и позиции по действиям НАТО

10 февраля 2022, 13:10  •  22 • В мире
Сербия позитивно и с полным пониманием воспринимает российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью RT DE. Он подчеркнул, что сербское руководство разделяет позицию Москвы о недопустимости дальнейшего расширения НАТО. Дипломат также рассказал о сотрудничестве России и Сербии в военной и экономической сферах и объяснил, почему Белград не намерен вступать в Североатлантический альянс и отказывается поддержать антироссийские санкции.
 
Gettyimages.ru © Aleksandar Milosavljevic / EyeEm
 

— Почему Сербия продолжает курс на развитие стратегического партнёрства с Россией и многовекторную дипломатию, несмотря на давление Евросоюза?

— Действительно, Евросоюз в контексте переговоров о вступлении Белграда в ЕС оказывает на Сербию огромное давление. И давление это сосредотачивается на требовании свернуть отношения с Россией. Наиболее активно это давление начало оказываться в 2014 году. И дальше оно продолжалось с разной интенсивностью, чтобы вынудить Сербию примкнуть к антироссийским санкциям ЕС.

Но результатов никаких это не дало. Потому что, как вы правильно сказали, многовекторная дипломатия — это основа внешней политики, деятельности Сербии на международной арене. Сотрудничество с Россией занимает здесь огромное место. Это именно та линия, тот курс, который в наибольшей мере отвечает национальным интересам Сербии. Это курс, проверенный временем и дающий стране конкретные результаты.

  • Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко
  • © serbia.mid.ru

В данном случае Сербия занимает принципиальную линию, несмотря на давление и трудности. Белград такие подходы ЕС отбрасывает принципиально и достаточно категорически. Ещё раз повторю: это прежде всего связано с национальными интересами Сербии, с задачами её развития, дальнейшего подъёма экономики, а также поиска наилучших ответов на такие современные вызовы, как, например, пандемия.

Именно в сотрудничестве с Россией были найдены те решения, которые помогли Сербии справиться с волнами пандемии. Это и налаживание здесь производства «Спутника V», и помощь в вакцинации. Можно долго говорить об этой части сотрудничества, равно как и про наши экономические связи. Многие наши совместные экономические проекты гораздо крупнее тех, что Белград реализует по линии ЕС.

  • РИА Новости
  • © Александр Милачич

Кроме того, немаловажным фактором является духовная и культурная близость наших стран, а также наше согласие по многим политическим и внешнеполитическим вопросам.

— Телеканал RT DE получил лицензию на вещание в Сербии, однако немцы её не признают и пытаются заблокировать работу данного СМИ. Не нарушает ли такое поведение Германии право на получение информации жителями Евросоюза? Ведь RT DE вещает не только на Германию, но и на другие страны. Как вообще Сербия к этому относится?

— Восприятие в Сербии, конечно, крайне негативное. Потому что это удар по RT и вообще по нашему информационному присутствию в Германии. Кроме того, это, конечно, удар и крайне неприятная ситуация для Сербии, лицензию которой, выданную в полном соответствии с европейской конвенцией о телевещании, просто-напросто проигнорировали.

Причём Сербия проявила здесь принципиальный подход, действуя в рамках этой конвенции, а значит в рамках европейских и международных норм. К чему, кстати говоря, партнёры в ЕС нас всегда призывают, однако в данном случае они сами попрали эти нормы.

— На территории Сербии работает целый концерн американских СМИ на сербском языке, аффилированный с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом. Можно ли сказать, что в Сербии превалирует англосаксонская точка зрения? И насколько важно было бы тогда иметь альтернативную точку зрения?

— Действительно, усилия и американцев, и Великобритании, и многих стран Евросоюза в данной сфере здесь идут по нарастающей. Их информационное присутствие усиливается. Тем не менее, если говорить об общественном запросе, то он остаётся, и я без всякого преувеличения могу это сказать, в пользу российской информации и российских информационных источников. Здесь очень востребован Sputnik, его смотрят, слушают, читают.

Хотя, к сожалению, у нас нет в Сербии целого концерна информационного, как у англосаксов, но интерес к нашим медийным источникам здесь огромный. У нас есть планы по расширению информационного присутствия. Речь идёт в первую очередь об RT. И я думаю, что вскоре это присутствие будет усилено. В том числе, и вещанием на сербском языке. И это очень востребовано, отдача будет огромная.

Причём работа на сербском языке будет означать вещание не только на Сербию, но и на весь регион Балкан.

— Давайте тогда перейдём к ещё одной очень важной теме международной повестки — Украине. Между Россией и Западом существует очень большая напряжённость в плане безопасности. Как вы думаете, Белград мог бы как-то повлиять на поиски точек соприкосновения в этой ситуации?

— В Белграде воспринимают очень позитивно и с полным пониманием нашу позицию, которая касается обеспечения гарантий безопасности. Огромное понимание, стопроцентное понимание существует, и оно долгосрочно. Оно будет существовать в отношении нерасширения НАТО, поскольку Сербия — нейтральная страна, которая закрепила данный нейтральный статус, несмотря на давление и уговоры примкнуть к так называемой евроатлантической семье.

Тем не менее Сербия уже свой выбор сделала, который связан и с внутриполитическими моментами и с внешними аспектами, в пользу нейтралитета. В данном случае выбор Сербии в пользу НАТО невозможен, его трудно представить хотя бы потому, что нет и не будет общественного согласия, общественного консенсуса в пользу такого выбора.

Это связано и с последствиями натовской агрессии в отношении Сербии в 1999 году. Но есть и другой аспект. Это понимание на региональном уровне того, что расширение НАТО и освоение альянсом территории других балканских стран, стран бывшей Югославии, не привели к укреплению безопасности, а, наоборот, привели к новым разграничительным линиям, угрозам и противоречиям.

  • Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко о нейтральном статусе Сербии

И никто так и не объяснил, сколько ни спрашивать, какую пользу получают эти страны от присоединения к НАТО. Приходилось слышать много выдумок, в том числе о том, что это даст какой-то немыслимый экономический взлёт, приток инвестиций и так далее. Однако реальность показывает, что ничего обещанного нет.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на расширение»: посольство РФ назвало однобоким подход США к теме неделимой безопасности

Тем не менее по вопросу НАТО работа Запада в отношении Сербии продолжается. Совершенно бесцеремонно эта линия проводится в соседней Боснии и Герцеговине, где Республика Сербская, один из конституционных народов, энтитетов, выступает категорически против вступления в НАТО. Запад пытается ломать через колено эту страну, чтобы продвинуться через неё к вовлечению сербов в НАТО — сначала боснийских сербов, а потом и самой Сербии.

Но в Белграде есть чёткое понимание, что евроатлантический вариант совершенно неприемлем, потому что он не даёт стране большей безопасности и устойчивости в развитии.

— Насколько важен идеологический фактор в выстраивании отношений Сербии с НАТО?

— Идеологический фактор присутствует в подходе НАТО. Он не очень срабатывает в Сербии, но в подходе альянса, как и Евросоюза, он существует.

Для натовцев… вовлечь сербов в НАТО, будь то Республика Сербская в Боснии и Герцеговине или Сербия, — это крайне важная морально-политическая задача. Потому что вступление сербов в НАТО как бы закрывает страницу истории косовской (связанной с агрессией НАТО против Сербии в 1999 году. — RT). Само вовлечение сербов в НАТО будет оправдывать альянс, который варварски бомбил эту страну, уничтожал мирное население, инфраструктуру и нанёс непоправимый ущерб, последствия которого, в том числе и для здоровья нации, сказываются до сих пор.

  • Александр Боцан-Харченко о стремлении НАТО включить в свой состав Сербию

— Как отношения России с США и Европой сказываются на отношениях с Сербией?

— Конструктивная атмосфера сотрудничества между Россией и Западом поставила бы Сербию в более комфортное положение, учитывая её многовекторный курс и линию на присоединение к Евросоюзу. Это очевидно.

Но главное тут в том, что сербское руководство продолжает свой принципиальный курс и не сворачивает, а, наоборот, расширяет отношения с РФ и ЕАЭС, несмотря на все угрозы, призывы и требования Евросоюза и НАТО.

На Западе полагают, что Сербия, поставив себе целью вступление в Евросоюз, должна уже сейчас полностью адаптировать свою внешнюю политику к курсу ЕС, то есть безропотно, безоговорочно, некритически выполнять и приветствовать те решения, которые принимаются в Брюсселе. Сербы принципиально против такого подхода. Они сохраняют суверенитет и ориентацию на свои национальные интересы.

— Недавно Сербия закупила у России партию вооружений. На Западе сразу раздались заявления о том, что это может привести к росту напряжённости на Балканах. Насколько оправданны такие опасения?

— Закупили и будут ещё закупать. Мы не делаем никакой тайны из этого. Работа по этому вопросу идёт в рамках межправкомиссии. Вся деятельность, связанная с военно-техническим сотрудничеством между Россией и Сербией, осуществляется на основе контрактов и планов. Она полностью соответствует всем международным обязательствам и соглашениям.

В парламенте Эстонии предложили запретить российские телеканалы

Сербия ведёт модернизацию своей армии. Делает это успешно. Это делается в контексте укрепления суверенитета страны. Это вполне законно и полностью соответствует нашим планам двухстороннего сотрудничества. Мы будем делать это и дальше.

А различные опасения по этому поводу выражают те страны, которые сами сейчас насыщают оружием вразрез с Минскими соглашениями Украину — «горячую точку» и источник нестабильности. Так что это, конечно, выдумка.

— Сербия активно развивает сотрудничество с Китаем. Как вы думаете, со стороны России не возникает некая ревность?

— Ревность — это не политическая категория. Сербия заинтересована развивать сотрудничество и с Россией, и с Китаем. Мы имеем все возможности для этого. Надо взаимодействовать с Китаем. У нас есть широкое поле для взаимодействия на региональном уровне. Прежде всего в экономике. И такое взаимодействие уже реализуется. Например, наш общий проект строительства скоростной железной дороги Белград — Нови-Сад осуществляется весьма успешно. Над ним работает РЖД в сотрудничестве с китайскими партнёрами. Так что у нас есть широкое поле для приложения совместных усилий.

— Хотелось бы ещё раз вернуться к отношениям России и Сербии. Существует такой аспект, как историческая память, которая играет важную роль. Ряд экспертов отмечают некую перегруженность гуманитарного измерения российско-сербских отношений вопросами сохранения исторической памяти. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Я слышал такие оценки и считаю их безнравственными и циничными. Говорить о том, что этого сотрудничества слишком много, — просто бесчеловечно. Потому что речь идёт о той дани, которую мы отдаём нашим предкам. Такого сотрудничества, действительно, очень много. Очень многое делается и будет делаться. Сербию я бы поставил на первое место в ряде стран, где существует наилучшее понимание наших подходов к мемориальной сфере, к недопустимости перекраивания и ревизии истории.

В этом вопросе у нас есть полнейшее совпадение взглядов и подходов. Кого ни спросите в Сербии, и вам все будут говорить, что эти вещи делать надо. Надо открывать памятники, проводить акции движения «Бессмертный полк», которое в Сербии очень развито. Так что эта сфера развивается и гармонично вписывается в наше сотрудничество.

  • Участники шествия «Бессмертный полк» в Белграде
  • РИА Новости
  • © Олег Иванов

— Международная ситуация сейчас крайне напряжена. Конфликты не разрешаются, в том числе в Косове и в Боснии и Герцеговине. Почему не удаётся их разрешить?

— Причины всё те же, они хорошо известны. Это двойные стандарты Запада, попрание им соглашений. Тут можно провести параллель с ситуацией на Украине, где Киев не выполняет Минские соглашения. То же самое происходит и с вопросом Косова. Приштина с подачи Запада отказывается выполнять резолюцию 1244. В ней содержатся все основополагающие элементы, реализация которых привела бы к устойчивому решению и долгосрочной стабильности в этой части Сербии.

То же самое происходит в Боснии и Герцеговине. Общая линия Запада нацелена на выхолащивание Дейтонского соглашения, которое продолжает играть незаменимую, уникальную роль. На Западе пытаются подавать дело так, что это соглашение только привело к окончанию войны и сейчас нужны уже другие подходы. И эти подходы, естественно, сосредоточены на том, чтобы дать преимущество лишь одной из сторон, и это не сербы.

Такой односторонний подход, попытка поддержать только одну сторону в конфликте, а также игнорирование базовых договорённостей, достигнутых на основе Устава ООН и международного права, не позволяют продвинуться вперёд в решении этих вопросов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


22
Источник
Похожие новости
09 февраля 2022, 23:15
У Байдена заметили опасный симптом. Конгрессмены взволнованы здоровьем президента
10 февраля 2022, 10:55
Европу лишили последней надежды на газ. Русские сжалились: "У вас, говорят, лес есть..."
10 февраля 2022, 01:35
Памятник косности шляхетского сословного права
09 февраля 2022, 19:45
Мятежный архиепископ о сопротивлении глобальному перевороту
10 февраля 2022, 03:20
Кулеба объяснил спокойствие Украины из-за мокрого флага
10 февраля 2022, 01:30
«Требует серьёзной реакции»: почему в ОДКБ заявили об угрозе для всех стран — участниц блока со стороны НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
05 февраля 2022, 13:05
Армия Украины начала голодать
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.