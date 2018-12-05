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«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко

05 декабря 2018, 01:54  •  74 • В мире
Блогер Марина Саакян на странице в Twitter отметила, что сроки, выдвинутые американцами по ДРСМД и Петром Порошенко, который намеревался ввести военное положение на 60 дней, совпадают. «Что дальше, что в головах партии войны?» - задается она вопросом.
США выдвинули России ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. В частности, глава американского Госдепа Майкл Помпео объявил, что два месяца даются российским коллегам на то, чтобы вернуться к исполнению якобы несоблюдаемого Москвой соглашения.
Если Россия не вернется в течение 60 дней к исполнению пунктов ДРСМД, то США приостановят свои обязательства по этому договору, пояснил дипломат.
Примечательно, что аналогичные временные рамки для введения военного положения на Украине изначально оговаривал президент Незалежной Петр Порошенко. Напомним, что по итогам заседания СНБО он подписал указ, в котором говорилось о введении 60-дневного режима военного положения на всей территории страны. Однако украинский парламент не принял этот указ, а изрядно его отредактировал.
В частности, Киев объявил особый режим лишь для приграничных областей и морских территорий.
Блогер Марина Саакян на странице в Twitter отметила, что сроки, выдвинутые американцами по ДРСМД и Петром Порошенко, совпадают по числу дней. Единственное ли это совпадение, задается она вопросом.
«Военное положение Порошенко - 60 дней (по первоначальной версии). США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД. Совпадение. Что дальше, что в головах партии войны?» - говорится в ее сообщении в Twitter.
Военное положение Порошенко - 60 дней (по первоначальной версии)
США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД

Совпадение. Что дальше, что в головах партии войны?
— Марина Саакян (@marinochka_san) 4 декабря 2018 г.

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