Совпадение? Тёзки российских миллиардеров и чиновников получили "золотые паспорта"

Имена получивших так называемые "золотые паспорта" раскрыли власти Черногории. В представленном документе содержится информация о 166 людях, получивших гражданство в обмен на инвестиции в экономику. В том числе перечислены граждане России - по совпадению, они тёзки российских миллиардеров и чиновников.

Список получивших так называемые "золотые паспорта" - вполне себе официальный документ, опубликованный властями Черногории накануне. В обмен на инвестиции Черногория предлагает гражданство. И воспользовались таким предложением и представители России. На удивление, это тёзки миллиардеров и чиновников.

Например, там нашёлся тезка бывшего руководителя Ростуризма Олега Сафонова. Кроме того, среди граждан Черногории теперь можно найти и тёзку генерального директора "Авито" Владимира Правдивого. Совпадают не только имена, но и места рождения.

Кроме того, если верить документу, "золотой паспорт" достался тёзке партнёра миллиардера Романа Абрамовича - Андрею Городилову, а также тёзке члена совета директоров ТМК Александру Ширяеву. Упомянут и тёзка бывшего главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергей Балаганский. Словом, в Черногории достаточно обеспеченных людей из России, желающих вкладываться именно в экономику чужой страны, а не нашей.

Чтобы получить паспорта Черногории, иностранцы должны вложить в недвижимость от 250 тысяч евро на севере страны и от 450 тысяч евро - на юге, а также сделать благотворительный взнос на 100 тысяч евро. Аналогичная программа есть на Мальте. О ней мы также расскажем.

Российские олигархи давно в первых рядах

О проблеме в авторской программе "Сухой остаток" на "Первом русском" ранее говорил и ведущий Царьграда Юрий Пронько. Несколько сотен тысяч евро инвестиций в "золотой паспорт", чтобы в любой момент свалить из "тухлой Рашки", - это новый жизненный принцип тех, кто превратил Россию в "вахтовый посёлок" по добыванию и выводу за границу капитала.

Только в 2019 году ещё 300 выходцев из стран постсоветского пространства, в первую очередь из России, стали участниками программы по получению гражданства Мальты.

В перечне новых обладателей заветных мальтийских документов, дающих право в любой момент без проблем покинуть Россию и свободно передвигаться по территории Евросоюза, по данным РБК, оказались полные тёзки как минимум семи известных российских толстосумов. В списке даже присутствуют фамилии тех, кто входит либо ранее входил в первую сотню списка Forbes. Все они как минимум должны были сделать взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч - в утверждённые правительством облигации, - отмечал Юрий Пронько.

Итого за один миллион сто пятьдесят тысяч евро выходец из России сможет заветный мальтийский паспорт "достать из своих широких штанин". За последние несколько лет каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из России. Каждый второй! Всё-таки нынешняя российская элита - это органический позор нашей страны.

А органика, как известно, не тонет в проруби, добавлял ведущий "Первого русского".

Больше информации о получивших "золотые паспорта" - в расширенной публикации Царьграда.