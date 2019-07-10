Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде

В Сети настороженно отслеживают перемещение "Адмирала Горшкова" в сопровождении вспомогательных судов. На днях российский корабль побывал с визитом в порту Кабо-Верде. Вместе с фрегатом деловой заход выполнило судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". В порту Праи моряки пополнили запасы воды и продовольствия и отдохнули перед дальнейшей дорогой.

Появление российского корабля в Кабо-Верде 6 июля вызвало настороженность у иностранцев. Так, в Twitter заподозрили, будто "Горшков" продолжает миссию АС-31 "Лошарик", а именно - проводит глубоководную разведку.

Такими мыслями, в частности, поделился комментатор Simon Bolivar. Он указал, что как раз в Кабо-Верде проходит морской кабель, по которому идёт американский интернет-трафик.

Отметим, что подобные вбросы о том, что русские якобы тайно подключаются к морским кабелям, появляются не впервые. Ещё когда произошла трагедия с "Лошариком", появились ничем не подкреплённые версии, что у него была засекреченная миссия подключаться к кабелям, которые проложены по дну океанов.

Впрочем, подобными страшилками американские аналитики давно кормят своих сограждан. В прошлом году издание Wired подробно проанализировало, насколько критичным может стать повреждение кабеля на морском дне. Тогда опрошенные специалисты пришли к выводу, что "Россия, обрезав несколько кабелей в Атлантике, где были обнаружены её подводные лодки, не очень помешала бы глобальному интернету".

Однако на фоне ЧП с "Лошариком" безумные версий о шпионаже, а также истерия американцев из-за "Горшкова" плодят сомнения у граждан. На этом фоне сбой, случившийся в работе Facebook, Instagram и WhatsApp вечером 3 июля, как раз пополнил конспирологические "кубышки" "диванных аналитиков".

Примечательно, что эти версии рождаются буквально из воздуха, ведь за российским кораблём неусыпно следят - и иностранные военные, да и простые любопытствующие. Некоторые из наблюдателей, как, например, Seaborne, отслеживают перемещения "Адмирала Горшкова" с помощью спутниковых фотографий, а другие, как Hans de Vreij‏, ориентируются по данным специальных приложений, таких как MarineTraffic.

Фото: Twitter/Seaborne