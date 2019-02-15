Совместные учения Украины и США в Чёрном море пройдут с 1 по 12 июля

Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Международные учения Sea Breeze 2019 проведут на Украине с 1 по 12 июля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.

11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН назвал идею учений США и Украины авантюрой с непредсказуемыми последствиями.