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«Совместные разработки и трансфер технологий»: как изменится российская авиация после объединения КБ «МиГ» и ОКБ Сухого

27 августа 2020, 22:45  •  13 • В России
Консолидация активов ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ» в единый дивизион военной авиации находится на стадии оперативной трансформации. Об этом на полях форума «Армия-2020» заявил в интервью RT замглавы Объединённой авиастроительной корпорации Илья Тарасенко. По его словам, интеграция призвана оптимизировать процесс создания новых самолётов при сохранении двух уникальных инженерных школ. Также топ-менеджер акцентировал внимание на высоком экспортном потенциале истребителей Су-35 и МиГ-35. Как пояснили эксперты, появление дивизиона военной авиации позволит России сосредоточить ресурсы для успешной конкуренции на мировом авиастроительном рынке.
 
Истребители МиГ-35 и Су-35 © Рамиль Ситдиков; Михаил Воскресенский/РИА Новости
 

Процесс объединения ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ» в единый дивизион военной авиации находится на стадии оперативной трансформации, которая предполагает сокращение управленческих издержек.

Об этом на полях проходящего в подмосковной Кубинке международного форума «Армия-2020» в интервью RT заявил Илья Тарасенко, который совмещает должности заместителя гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), руководителя ПАО «Компания «Сухой» и РСК «МиГ».

«Наша задача — развивать те компетенции, которые есть у «Сухого» и «МиГа», сохранить обе инженерные школы и сделать так, чтобы они двигались к новым проектам, причём каждый — по своему направлению», — сообщил Тарасенко.

Как пояснил замглавы ОАК, ресурсный потенциал обоих предприятий будет использоваться для ускорения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и удешевления процесса создания новых образцов авиатехники.

Отвечая на вопрос о том, сохранится ли традиционно существовавшая конкуренция между «Сухим» и «МиГом», Тарасенко рассказал, что соперничество двух школ будет присутствовать на этапе отбора перспективных проектов. При этом работы по модернизации и воплощению в железе новых образцов будут осуществляться совместными усилиями двух компаний.

  • Интервью RT замглавы ОАК Ильи Тарасенко на полях форума «Армия-2020»

Синергетический эффект

 

О создании в РФ единого дивизиона военной авиации было официально объявлено в начале февраля текущего года пресс-службой ОАК. Как отметили в корпорации, консолидация научно-производственных мощностей «Сухого» и «МиГа» «позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты».

«Илья Тарасенко сосредоточится на формировании на базе ПАО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ» дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолётов боевой авиации ОАК», — говорилось в сообщении на сайте корпорации.

Ранее в интервью РИА Новости Тарасенко заявил, что в июне «Сухой» получил функции единоличного исполнительного органа корпорации «МиГ». На практике это означает, что управление дивизионом осуществляется из единого центра. По словам топ-менеджера, в ближайшее время будет подготовлена стратегия развития дивизиона военной авиации на период до 2035 года.

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Тарасенко подчеркнул, что в планы ОАК не входит слияние двух конструкторских бюро.

Замглавы корпорации уверен, что функционирование уникальных российских инженерных школ в рамках единой структуры принесёт синергетический эффект, который будет выражаться в «совместных разработках и трансфере технологий». Например, в перспективе «Сухой» и «МиГ» должны сосредоточить усилия на создании боевого самолёта шестого поколения.

«Хочу ещё раз отметить — каждая конструкторская школа сохранит свою самобытность и уникальность, которые будут выражены в новых проектах лёгких и тяжёлых авиационных комплексов... «МиГ» и «Сухой» — это дополняющие друг друга системы оперативно-тактической авиации», — рассказал Тарасенко.

Также, как ожидает замглавы ОАК, «консолидация ресурсов» двух предприятий усилит конкурентные преимущества России на мировом рынке боевой авиации. С точки зрения Тарасенко, появление военного дивизиона даст РФ «колоссальную возможность сделать серьёзный рывок».

Как полагают эксперты, появление дивизиона военной авиации продиктовано главным образом необходимостью смены организации управления конструкторскими и производственными активами в авиастроительной сфере. «МиГ» и «Сухой» будут «выручать» друг друга, если потребуется какое-либо нестандартное инженерное решение или площадка для выпуска самолётов.

«Консолидация активов «Сухого» и «МиГа» укладывается в общемировую тенденцию, когда конкуренция в авиационной отрасли происходит не внутри страны, а между государствами или даже группами стран. Прежний тип конкуренции (и то с определёнными оговорками) сохранился только в США», — пояснил в беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

  • МиГ-35 в сборочном цеху на авиазаводе в Луховицах
  • © Алексей Заквасин/RT

По словам эксперта, в современных условиях конструкторские бюро должны работать в кооперации. Например, в рамках дивизиона военной авиации РФ инженеры «МиГа» и «Сухого» будут взаимодействовать по проектам перспективных истребителей тяжёлого и лёгкого классов, используя передовые наработки друг друга.

Военный эксперт Алексей Леонков тоже не видит смысла в сохранении острой конкуренции между «Сухим» и «МиГом». В беседе с RT аналитик отметил, что тактико-технические требования к авиационным комплексам определяет Минобороны РФ. Задачи авиастроительных предприятий, по сути, сводятся к тому, чтобы воплотить пожелания военных в реальность.

«Чем быстрее закончится процесс консолидации, тем будет лучше. Если то, что декларируется ОАК, будет выполнено, от этого, несомненно, выиграет отечественная авиационная промышленность и наши ВКС», — подчеркнул Леонков.

«Привлекательная пара»

 

Рассуждая в интервью RT о наиболее привлекательных продуктах в линейках «Сухого» и «МиГа», Тарасенко акцентировал внимание на лёгком многоцелевом истребителе МиГ-35 и тяжёлом боевом самолёте Су-35. Обе машины, с точки зрения замглавы ОАК, обладают высокими тактико-техническими характеристиками и хорошим экспортном потенциалом.

Как уточнил Тарасенко, МиГ-35 должен в перспективе заменить парк МиГ-29, которые стоят на вооружении ВКС России и ещё около 30 государств. Топ-менеджер ожидает большой спрос на новую машину со стороны отечественных и зарубежных эксплуатантов.

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В настоящее время особые надежды ОАК связывает с Индией, которая ранее объявила конкурс на поставку 17 боевых машин и на производство ещё 93 единиц на своей территории. Общая сумма сделки оценивается в $18 млрд.

«Все потенциальные заказчики у нас определены. Основной — это, понятно, Индия. Мы и «Рособоронэкспорт» сейчас находимся в стадии интенсивных переговоров... Конечно, МиГ-35 является основным экспортно ориентированным продуктом корпорации «МиГ», — заявил Тарасенко.

МиГ-35 является глубоко модернизированной версией советского истребителя МиГ-29, который считается одним из самых распространённых в мире лёгких истребителей. Российские ВКС эксплуатируют данную машину в обновлённых модификациях. Также в составе боевой авиации РФ уже появились первые серийные МиГ-35.

Основное отличие МиГ-35 от предшественников заключается в наличии бортовой радиоэлектронной станции (БРЛС) «Жук-А» с активной фазированной антенной решёткой. Данное изделие позволяет машине обнаруживать цели на расстоянии до 200 км и сопровождать до 30 объектов.

Максимальная взлётная масса МиГ-35 — 23,5 т, практическая дальность — 1,8 тыс. км, боевая нагрузка — 4,5 т, крейсерская скорость — 1,2—1,4 тыс. км/ч. Одновременно МиГ-35 может обстреливать до шести целей. Арсенал самолёта позволяет перехватывать авиатехнику противника и наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным объектам без входа в зону ПВО.

Другой отечественный самолёт — Су-35, о котором также упомянул Тарасенко, — обладает ещё более широкими возможностями. БРЛС истребителя оснащена фазированной антенной решёткой Н035 «Ирбис», которая способна обнаруживать и сопровождать до 34 целей на дальности до 400 км.

Дюжина узлов подвески Су-35 позволяет разместить до 8 т разнообразного ракетно-бомбового вооружения, в том числе управляемых боеприпасов. Максимальная взлётная масса самолёта составляет 34,5 т, практическая дальность полёта без дозаправки — 3,6 тыс. км.

Первым зарубежным покупателем Су-35 стал Китай. В 2015 году Пекин подписал с Москвой контракт на поставку 24 самолётов на общую сумму в $2,5 млрд. Позже сделку на приобретение 11 машин заключила Индонезия.

В среднесрочной перспективе Россия рассчитывает выручить порядка $7 млрд от продаж Су-35 зарубежным государствам. Такой прогноз 23 августа в интервью Интерфаксу озвучил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Как считает Олег Пантелеев, МиГ-35 и Су-35 представляют собой «весьма привлекательную пару» для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. Эти машины являются представителями разных классов и приближены по характеристикам к пятому поколению.

«На мой взгляд, для военной державы целесообразно иметь на вооружении одновременно и лёгкие, и тяжёлые истребители, для которых будет очерчен определённый круг задач. В этом контексте сочетание Су-35 и МиГ-35, которое предлагает наша промышленность, выглядит для потенциального покупателя достаточно привлекательным», — подытожил Пантелеев.

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