Совладельца "Зимней вишни" от экстрадиции в Россию отделяет всего одна подпись поляка

В Польше решением суда принято решение об экстрадиции совладельца сгоревшей в Кемерове "Зимней вишни". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда Варшавы.

Отмечается, что апелляционный суд Варшавы оставил в силе обжалованное постановление. Оно вступило в законную силу.

При этом от немедленной выдачи российской стороне Вишневского отделяет всего одна подпись. Согласно польским законам, теперь решение об экстрадиции Вишневского должен утвердить министр юстиции Польши. Только после этого оно может быть выполнено.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

Ранее Вишневский был задержан на территории Польши. В конце марта по отношению к задержанному был применён временный арест с целью экстрадиции в РФ.

Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче, передаёт ТАСС.