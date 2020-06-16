СOVID-19 испытан. Дело за новым бактериологическим оружием

Автор:

Цыганов Александр

Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии и на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов на приграничных территориях. Такова главная мысль официального заявления постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Не новая тема

Не новая тема, действительно, но обвинения со стороны российских официальных лиц по поводу проведения опасных экспериментов в биологических лабораториях США, расположенных на территории Грузии и Украины, на сей раз прозвучали прямолинейно.

Прямолинейность, в принципе, вполне естественная. Когда дипломат вынужден заявлять, что

под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами,

это значит, у него на руках имеются серьёзные данные именно о таком характере засекреченных исследований.

Отдельно были упомянуты эксперименты с возбудителями чумы и геморрагических лихорадок.

Проведение иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье вызывает наши законные озабоченности, в том числе в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО),

– подчеркнул затем Лукашевич.

Что это значит?

В мирное время – неприятности. Необходимо будет изолировать очаг эпидемии с соответствующими, естественно, последствиями для экономики. Необходимо мобилизовывать систему здравоохранения и прежде всего противоэпидемиологические службы. Необходимо срочно строить и разворачивать полевые инфекционные госпитали и самым тщательным образом проводить дезинфекцию. Наконец, это печальная необходимость хоронить людей…

Мы только что видели всё это в связи с распространением коронавируса по миру. И неприятного, согласимся, во всей этой истории с новой эпидемией было весьма много. Впрочем, ничего ещё и не кончилось…

А теперь представьте всё то же, но в условиях войны. Мобилизация, эвакуация, переброска войск, разворачивание тылов… Вбросить в этот питательный для всякой заразы "бульон" штамм какой-нибудь чумы – модернизированный, генно-модифицированный под наиболее распространённые в данном регионе гаплогруппы населения, – это же какая красота может получиться! И даже самому не нужно особо опасаться: в условиях войны границы перекрываются автоматически.

В общем, не самое совершенное средство ведения войны, но зато такой её ингредиент, который способен значительно утяжелить боевые действия для противника. Что же до гуманитарных и моральных соображений – кто-нибудь когда-нибудь слышал о моральных терзаниях англосаксов, когда им захочется что-нибудь "пойти и взять"?

COVID: странная статистика

Именно этими – научно, так сказать, исследовательскими – соображениями объяснил странности пандемии коронавируса один из близких к соответствующим научным кругам источник Царьграда. Сославшись на то, что речь идёт пока не о выводах, а о гипотезах, а потому попросив "обойтись без имён", учёный тем не менее указал на ряд различных нестыковок.

Например, на разную тяжесть развития заболевания в соседних странах. Почему настоящая катастрофа разразилась в Бразилии? С одной стороны, понятно: общая отсталость здравоохранения, скученность малограмотного и культурно легкомысленного населения, фавелы, где люди живут друг у друга на головах, а о медицине слышат только при ножевых ранениях. Да, но разве в Уругвае, лежащем "через дорогу", лучше с социальной составляющей? А судя по количеству заражений на один миллион, не просто лучше, а во много раз лучше: 244 случая на 4004. Аналогичная картина и в соседнем Парагвае. И в Аргентине – тоже.

Зато по ту сторону гор, в Чили, ситуация в два раза хуже, чем в Бразилии. Да, а в Индии всё на порядок лучше, чем в России или в Англии. А в Афганистане в 6 раз лучше, чем в Швейцарии. Даром что обе – горные страны.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии намного лучше, чем в России или в Англии. Фото: Biswarup Ganguly / Globallookpress

Нет, конечно, тут важна и статистика. Скажем, один информированный источник Царьграда, связанный с Таджикистаном, пояснил, отчего в этой стране в целом благополучные – лучше, чем в России, – показатели. Несмотря на то что, по его словам, "медицина находится на уровне XV века". Да просто люди там умирают дома, где болеют. И хоронят их до заката. Без всякого вскрытия.

Этим же, скорее всего, объясняется относительное благополучие Африки при прохождении пандемии. Однако на все вопросы данное соображение всё равно не отвечает. Как и, скажем, поведение правительств. Часто при аналогичных решениях в плане соблюдения режимов изоляции и карантина число заболевших в соседних странах может различаться на порядок.

Или, скажем, ещё продолжающиеся "чёрные" погромы в США могут не в последнюю очередь проистекать из общего ощущения негров, что их заболевает и умирает от ковида в разы больше, чем белых.

Сама The Washington Post свидетельствует: в "чёрных" округах (какие, к чёрту, "графства" в республиканских с самого зарождения США!) доля заражённых в три раза больше, а доля умерших в шесть раз больше, чем в округах, где в большинстве белые.

COVID – большой натурный эксперимент?

Между тем много может быть объяснено именно работой биоэпидемиологических лабораторий двойного назначения в США и союзных им странах. В том числе и тех, к которым привлёк внимание Александр Лукашевич:

Последние годы мы регулярно ставили вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе Центра им. Р. Лугара в посёлке Алексеевка под Тбилиси. Свыше десяти схожих по назначению объектов действуют и на территории Украины.

В самом деле, теперь уже ясно, что коронавирус вырвался на волю действительно в китайском городе Ухань. Но… после проходивших там военно-спортивных игр, в которых участвовали в том числе те американские представители, у кого установлена связь с основной биолабораторией Вооружённых сил США в Форт-Детрике, штат Мэриленд. На это же указывает география распространения эпидемии в Штатах и то, как поторопился закрыть эту лабораторию Центр по контролю и профилактике заболеваний США "из-за отсутствия гарантий против утечек патогенных микроорганизмов". Да и то, что власти США так горячатся, указывая на Китай как источник пандемии, говорит о том, что рыльце Вашингтона в пуху.

Но с Китаем возникла проблема. И китайцы очень быстро "закарантинили" и Ухань, и всю страну, и вирус как-то вширь не пошёл. Тогда была предпринята вторая попытка: ковид – уже иной модификации – объявился в Италии. Причём завёз его немец, житель Мюнхена, за кем обнаружилась связь с печально известным британским центром химической и биологической войны в Портон-Дауне. Тем самым, где отравили пресловутых Скрипалей, а следы их британские специалисты замывали способом, никак не подходящим для ликвидации последствий химического заражения, но до боли напоминающим то, как ныне борются с коронавирусом.

Китайцы сумели очень быстро "закарантинить" и Ухань, и всю страну, и вирус вширь не пошёл. Фото: Xiong Qi / Globallookpress

Нет, никто не спорит: всё это недостаточно чёткие следы для предъявления судебно-перспективных обвинений. Ну так и не дураки там сидят. Секретить свои дела и проделки на Западе умели всегда.

Но и косвенных сведений вполне достаточно. Так, доказавший свой высокий профессионализм в нынешней схватке с коронавирусом НИИ микробиологии Министерства обороны России открыто связывал в 2013 году вспышки высокозаразного менингита в Ростовской области, африканскую чуму свиней и ящур на Северном Кавказе и на Кубани именно с деятельностью центра имени Лугара в Грузии. С этим же центром специалисты связывают и внезапное распространение по черноморскому побережью сначала Грузии, а затем и России комаров, заражённых вирусами лихорадок денге и Западного Нила. А весной 2018 года генерал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, прямо объявил о связи между смертью в Грузии 73 человек в 2015 году с испытаниями на гражданах этой страны американского препарата. Кстати – вот замечательная деталь! – препарата, производимого компанией, которой руководил… бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд…

Так в чём же суть эксперимента, поставленного американскими военными биологами над всем человечеством? Намёков пока достаточно. А о сути – в следующем материале нашего цикла расследований.