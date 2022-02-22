Совфед сегодня решит вопрос об отправке русских военных в Донбасс - Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сегодня будет решён вопрос об отправке русских военных в Донбасс.

Владимир Путин обратился к парламенту, попросив принять решение об использовании Вооружённых сил России за пределами страны. Комитеты уже рассмотрели данный вопрос, сообщила Матвиенко. Она отметила, что Совфед рассмотрит этот вопрос сегодня. Заседание будет проводиться в открытом режиме.