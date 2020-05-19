Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная / Политика

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

19 мая 2020, 17:55  •  41 • Политика
Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
«Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа». Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции», — цитирует его «РИА Новости».
Проект постановления Совфеда будет рассмотрен на заседании «правительственного часа» 20 мая после выступления вице-премьера Татьяны Голиковой.
По словам Рязанского, в условиях пандемии тема здоровья нации становится особенно актуальной.
Он также отметил, что сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документ содержит запрет на продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. При этом электронные сигареты предлагается расценивать как обычные табачные изделия.
13 мая о предложении запретить продажу алкоголя до 21 года напоминал глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Госдумы. По его словам, статистика демонстрирует, что после достижения гражданами 18 лет соотношение уровня смертности среди мужчин и женщин, до этого приблизительно равное, начинает резко меняться. После достижения 18 лет, когда покупка алкоголя и сигарет становится доступной, у представителей мужского пола наблюдаются более высокие показатели смертности.
7 мая заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай предложил сократить потребление алкоголя людьми до 21 года. По его мнению, также необходимо усовершенствовать такие меры, как предупреждение активного продвижения алкоголя, особенно среди несовершеннолетних и проведение взвешенной налоговой политики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
19 мая 2020, 11:55
Поклонская сделала Киеву неожиданное предложение по Крыму: "Люди устали кормить гвардию политиков"
19 мая 2020, 08:55
"Машина повреждена": Правительство Ливии захватило базу Хафтара и ЗРК "Панцирь"
19 мая 2020, 00:55
"Так кто тут занимается геноцидом?": Киев морит Крым жаждой, а ЕС обвиняет в притеснениях Россию
19 мая 2020, 08:55
Родина, спаси: Спят в поле, просятся домой - мигранты застряли на границе России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
18 мая 2020, 16:40
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.