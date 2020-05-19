Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.

«Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам «правительственного часа». Одно из них содержит рекомендацию повысить в России до 21 года возраст розничной продажи алкогольной продукции», — цитирует его «РИА Новости».

Проект постановления Совфеда будет рассмотрен на заседании «правительственного часа» 20 мая после выступления вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам Рязанского, в условиях пандемии тема здоровья нации становится особенно актуальной.

Он также отметил, что сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документ содержит запрет на продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах. При этом электронные сигареты предлагается расценивать как обычные табачные изделия.

13 мая о предложении запретить продажу алкоголя до 21 года напоминал глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Госдумы. По его словам, статистика демонстрирует, что после достижения гражданами 18 лет соотношение уровня смертности среди мужчин и женщин, до этого приблизительно равное, начинает резко меняться. После достижения 18 лет, когда покупка алкоголя и сигарет становится доступной, у представителей мужского пола наблюдаются более высокие показатели смертности.

7 мая заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай предложил сократить потребление алкоголя людьми до 21 года. По его мнению, также необходимо усовершенствовать такие меры, как предупреждение активного продвижения алкоголя, особенно среди несовершеннолетних и проведение взвешенной налоговой политики.