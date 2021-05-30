Совфед рассмотрит вопрос об освобождении Меня от должности аудитора СП

На ближайшем пленарном заседании Совета Федерации, которое состоится 2 июня, планируется рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом в субботу, 29 мая, сообщил источник в аппарате верхней палаты парламента.

«Во вторник данный вопрос будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. Затем на пленарном заседании вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора рассмотрит Совет Федерации», — сказал он ТАСС.

Основанием для досрочного освобождения аудитора Счетной палаты от должности может стать нарушение им российского законодательства, злоупотребление по службе, признание его недееспособным в рамках суда, личное заявление об отставке, а также утрата доверия.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата группой лиц в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. Его подозревали в хищении 700 млн рублей.

17 мая следствие прекратило уголовное дело в отношении Меня. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил, что дело прекращено в связи с истечением срока давности. Подписка о невыезде с экс-фигуранта снята.

Михаил Мень был назначен на должность аудитора Счетной палаты Советом Федерации по представлению президента России Владимира Путина в 2018 году.