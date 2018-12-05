Совфед призвал парламенты стран Совбеза ООН и ОБСЕ осудить провокации Украины

Совет Федерации призвал парламенты стран — членов Совбеза ООН, ОБСЕ (в частности, Германии и Франции) осудить провокации Украины против России.

Как сообщает РИА Новости, сенаторы призвали «решительно осудить противоправные действия Украины в районе Керченского пролива, а также последовавшие за ними решения украинских властей о введении военного положения на территории Украины и об ограничении на въезд на территорию Украины для мужчин — граждан России».

Отмечается, что решение стран Запада «попустительствовать провокациям Киева ведёт к непоправимым последствиям».

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали. Позднее судом были арестованы все 24 моряка.

3 декабря задержанным в Керченском проливе украинским военнослужащим было предъявлено обвинение.

После этих действий президент Украины Пётр Порошенко ввёл военное положение в ряде украинских регионов и запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.