Совфед предложит России дорожную карту в сфере кибербезопасности

Как считает председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, в России необходимо минимизировать риски, связанные с утечкой информации. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Выступление сенатора состоялось в рамках сочинского форума "Взгляд в цифровое будущее".

Как отметил Кутепов, для обеспечения цифровой безопасности необходим комплексный подход, а особый акцент необходимо сделать на защите систем обработки данных. Более того, рисков необходимо избегать не только в бизнесе, но и в сфере градостроительства.

Сенатор добавил, что в СФ уже была создана временная комиссия по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности, развития и использования цифровых технологий, которая до конца 2019 года планирует начать работу по созданию инициатив, формирующих правовое поле в сфере кибербезопасности. Своя рабочая группа есть и в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству.

Отметим, что США называют РФ главной для себя киберугрозой. При этом заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов пояснил, что для России основным источником киберугроз являются именно Соединённые Штаты.

Учитывая это, российские власти сейчас предпринимают усилия для укрепления защиты критически важных инфраструктурных объектов.