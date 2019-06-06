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Совфед предложит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества
06 июня 2019, 16:54 • 54 • Политика
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Совет Федерации планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций с инициативой о признании Победы над нацизмом всемирным наследием человечества. Об этом заявила в четверг председатель СФ Валентина Матвиенко на встрече с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем.
"Планируем обратиться в ООН с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - сказала спикер верхней палаты парламента РФ.
"Кроме того, мы предлагаем признать памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны, - подчеркнула она. - Считаем, что инструментом реализации данной идеи может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом". "Таким образом мы их защитим и не позволим осуществляться впредь актам вандализма и уничтожения нашей общей памяти", - добавила политик.
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