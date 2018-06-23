Совфед подготовит «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине

Сенаторы планируют издать «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине до конца года. Об этом RT сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Идёт подготовка, сбор материалов. Это будут факты о преступлениях киевского режима, особенно в области прав человека. Мы рассчитываем, что она будет издана до конца года», — сказал Джабаров.

В марте спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила подготовить «Белую книгу» о нарушениях прав человека на Украине.

Она также заявила о намерении обратиться с собранными материалами в международные структуры.