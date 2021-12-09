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Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект

09 декабря 2021, 08:50  •  137 • Политика
Совет Федерации поддержит законопроект, расширяющий полномочия полиции. Об этом заявил в среду, 8 декабря, глава профильного комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Наш комитет поддержит этот закон», — цитирует «РИА Новости» Клишаса.
По словам сенатора, законопроект будет выдвинут на рассмотрение в верхней палате парламента уже 15 декабря.
Ранее в среду Госдума в третьем чтении приняла закон о расширении полномочий полиции и передала его на рассмотрение в верхнюю палату. Если сенаторы в три чтения также одобрят его, закон будет направлен на подпись к президенту и затем вступит в силу.
При выполнении этих условий сотрудники МВД смогут проникать в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в правонарушении, на которые указали очевидцы. Полицейские получат право вскрывать авто и проникать в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан. Они смогут также осматривать машины для проверки заявлений о происшествиях.
Кроме того, стражам порядка разрешат представляться уже после прекращения противоправных действий. Не предъявлять удостоверение будет можно в случае угрозы жизни и здоровью полицейского.
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