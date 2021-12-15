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Совфед отклонил закон о верифицированных онлайн-платформах и учебниках

15 декабря 2021, 18:20  •  99 • Политика
Сенаторы на заседании в среду, 15 декабря, отклонили закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов для технической правки.
Депутатам Госдумы предложили создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения закона отметила, что министр просвещения России Сергей Кравцов пытался давить на верхнюю палату парламента, зная о том, что в документе есть технические ошибки. По ее словам, эта позиция «странная».
«Понимая, что допущена ошибка — Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, — вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги — ну, правда, рычаги слабые, — чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения», — заявила спикер.
Матвиенко отметила, что проинформирует правительство о недопустимости подобных действий. Такой стиль работы для руководителя высокого уровня «ненормален», отметила она, уточняет «Газета.Ru».
«И еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр, — ну мне просто стыдно за его действия», — отметила Матвиенко.
В ноябре сообщалось, что в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) начали разрабатывать электронные школьные учебники с использованием технологии виртуальной и дополненной реальности.
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