Совфед одобрил законы о вытрезвителях и запрете «веселящего газа»

Совет Федерации на заседании в пятницу, 25 декабря, одобрил пакет законов о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей и запрете продажи «веселящего газа».

Субъекты смогут создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции — доставлять в них граждан в состоянии опьянения. Соответствующие поправки вносятся в закон «О государственно-частном партнерстве» (224-ФЗ).

Правила организации учреждений должны быть утверждены при участии МВД, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты России.

В пояснительной записке говорится, что из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте. Замерзают пьяными на улицах 8–10 тыс. человек.

Как полагают авторы закона, финансировать работу вытрезвителей за счет ОМС нецелесообразно, так как это может повлечь «нецелевое использование бюджетных средств». Законом разрешено проводить медицинское вмешательство в отношении лиц в состоянии опьянения без их согласия — это необходимо для проведения медицинского освидетельствования при оказании помощи.

Вытрезвители упразднили в России в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некоторых регионах вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность не регулируется законодательно.

Также сенаторы одобрили закон о запрете продажи «веселящего газа» в немедицинских целях.

Документом запрещено производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

Потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для «изменения состояния организма» запрещается, уточняется в документе. Перечень одурманивающих веществ, включающий, в том числе, закись азота, будет определять кабмин.

Как накануне заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, вытрезвители помогут сохранить жизни людей, оказавшихся на улице в нетрезвом состоянии.