Совфед одобрил законопроекты о выборе работником зарплатного банка

Совет Федерации одобрил законопроекты, позволяющие работникам выбрать зарплатный банк и вводящие ответственность работодателя за препятствие в использовании этого права. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает «РИА Новости».

Так, согласно первому законопроекту, сумма штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Вторым документом предлагается увеличить срок на подачу заявления об изменении кредитной организации с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты.

В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене «зарплатного рабства». По закону работник имеет право выбирать банк, в который будут переводить его зарплату. Работодатель не имеет права отказать.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, россияне редко пишут заявления о смене зарплатного банка из-за нежелания писать дополнительные заявления и усложнять работу бухгалтерии в своих компаниях.