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Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

11 июня 2019, 22:24  •  33 • Политика
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон об усилении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине пьяных водителей. Об этом 11 июня сообщает ТАСС.
Законопроект предполагает внесение изменений в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК РФ).
Согласно закону, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от трех до семи лет заключения (сейчас этот срок составляет четыре года).
Если в «пьяном» ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от пяти до двенадцати лет (сейчас — от двух до семи лет). В случае если авария унесла жизни двух и более человек, тюремный срок для водителя составит 8–15 лет (сейчас это 4–9 лет).
31 мая сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД планирует обсудить введение полного запрета на тонировку частных автомобилей.

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