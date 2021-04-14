Совфед одобрил закон об оформлении налоговых вычетов онлайн

Совет Федерации РФ 14 апреля на заседании одобрил закон, которым упрощается порядок получения налоговых вычетов на доходы физических лиц (НДФЛ).

Новый закон позволит гражданам России получать налоговый вычет, используя личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Собирать документы и заполнять налоговые декларации не придется. Новый порядок предусматривает, что налогоплательщики и налоговые органы будут взаимодействовать без личного контакта онлайн.

Также в законе уточняется момент получения налогоплательщиком вычета за имущество. При приобретении строящегося объекта гражданин сможет подать заявку на получение вычета с даты акта приема-передачи.

«Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования», — уточнили в Совфеде.

Проект закона Минфин подготовил в конце сентября прошлого года, в декабре он был внесен в Госдуму. В Минфине в декабре уточнили, что благодаря переходу процедуры в онлайн-формат принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов) и сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса.

Ранее, 13 апреля, СМИ сообщали, что жители России смогут получить компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги в 2023 году по итогам 2022 года.

Отмечается, что к осени этого года будут готовы постановления правительства, которые определят порядок предоставления налоговых вычетов. Планируется зафиксировать список видов физкультурно-оздоровительных услуг, а также правила их оказания. Кроме того, будет определен порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету.

5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. В нем говорится, что можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимально предусмотренный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.