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Совфед одобрил закон о запрете на участие в нежелательных НПО за рубежом

23 июня 2021, 16:15  •  80 • Политика
Совет Федерации в среду, 23 июня, одобрил закон о запрете россиянам участвовать в нежелательных иностранных организациях за пределами страны.
Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении на заседании 9 июня. Поправки вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».
Авторы проекта указали в пояснительной записке, что профильная комиссия Госдумы выявила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.
Подобное обучение проходит при поддержке НПО, признанных в России нежелательными. Законопроект предусматривает наказание для российских физических и юридических лиц за участие в подобных тренингах за пределами страны. Так, документ вводит ответственность за сбор или предоставление средств таким организациям.
Также предлагается ввести дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в России организаций с целью осуществления деятельности, «представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».
В случае, если законопроект будет утвержден, то за участие в работе такой НПО нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы, а за руководство — от двух до шести лет.
26 мая Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными на территории страны три немецкие НПО. Отмечалось, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
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