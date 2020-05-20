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Совфед одобрил закон о запрете людям с судимостью баллотироваться в депутаты

20 мая 2020, 18:55  •  13 • Политика
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает гражданам с судимостью за некоторые преступления средней тяжести баллотироваться в депутаты. Данное решение было принято на заседании в среду, 20 мая.
Ограничение затронет граждан, которые были осуждены за преступления средней тяжести, включая мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также неоднократное нарушение закона о митингах. Всего в перечень подобных преступлений вошли 55 их составов, отмечает «Газета.ру».
Запрет распространяется на тех граждан, которые на день голосования на выборах имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления из перечня до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Аналогичный запрет был установлен ранее в отношении тех, кто имеет судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям.
Также на заседании Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании по почте или через портал госуслуг, а также о возможности откладывать губернаторские выборы при введении режима повышенной готовности или ЧС.

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