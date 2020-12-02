Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по ...
Главная / Политика

Совфед одобрил закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий РФ

02 декабря 2020, 13:20  •  86 • Политика
Совет Федерации одобрил пакет законов, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет за отчуждение части территории РФ и вводит штрафы за призывы к отчуждению территорий, озвученные впервые. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 2 декабря.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).
За публичные призывы к отчуждению территорий России, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность. В таком случае штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Если публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета, будут действовать повышенные штрафы. Для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Уголовное наказание за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, будет представлять собой лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
Ранее, 18 ноября, соответствующий пакет законов приняла Госдума в третьем, окончательном, чтении.
Президент России Владимир Путин подписал 31 июля закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. Под экстремистскую деятельность не подпадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
02 декабря 2020, 05:05
Адвокат Трампа попросил помилования - NYT
02 декабря 2020, 09:40
На Украине "раскрыли" имена виновников Второй мировой войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появл...
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли ме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
26 ноября 2020, 18:00
По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.