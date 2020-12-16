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Совфед одобрил закон о "бессмертии" президентов
16 декабря 2020, 19:15 • 57 • Политика
Верхняя палата парламента одобрила поправки к законам о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата. Важнейших нововведений два: президент России, прекративший исполнение своих полномочий, может стать сенатором пожизненно, действующий президент имеет право назначить 30 сенаторов, из них семерых - пожизненно.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об обновлённом порядке формирования верхней палаты парламента.
31 октября президент России Владимир Путин внёс инициативу на рассмотрение Госдумы. Проект поправок к законам о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата предполагает два важнейших нововведения: президент России, прекративший исполнение своих полномочий, может стать сенатором пожизненно, действующий президент имеет право назначить 30 сенаторов, из них семерых - пожизненно.
На пост представителей РФ - пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".
Членом СФ, согласно закону, может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
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