Совфед одобрил закон о "бессмертии" президентов

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об обновлённом порядке формирования верхней палаты парламента.

31 октября президент России Владимир Путин внёс инициативу на рассмотрение Госдумы. Проект поправок к законам о формировании Совфеда и статусе сенатора и депутата предполагает два важнейших нововведения: президент России, прекративший исполнение своих полномочий, может стать сенатором пожизненно, действующий президент имеет право назначить 30 сенаторов, из них семерых - пожизненно.

На пост представителей РФ - пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Членом СФ, согласно закону, может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.