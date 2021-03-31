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Совфед одобрил закон о просветительской деятельности
31 марта 2021, 19:55 • 77 • Политика
Совет Федерации на заседании в среду, 31 марта, принял поправки в закон «Об образовании в РФ», закрепив в нем понятие «просветительская деятельность».
Под ним будут понимать проводимую вне образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Закон также запрещает использовать просветительскую деятельность «для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни».
В частности, запрещено доносить до обучающихся ложные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также контроль за ней возлагаются на российское правительство.
Ожидается, что закон вступит в силу 1 июня текущего года.
Законопроект внесли на рассмотрение Государственной думы осенью 2020 года.
Тогда Министерство просвещения России поддержало документ. Как отмечал глава ведомства Сергей Кравцов, закон «укрепит образовательную составляющую в системе образования».
В третьем чтении закон был одобрен нижней палатой парламента 16 марта.
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