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Совфед одобрил закон о продлении дачной амнистии еще на пять лет

02 декабря 2020, 18:50  •  47 • Политика
Совет Федерации 2 декабря одобрил закон о продлении дачной амнистии еще на пять лет — до марта 2026 года.
Данный проект был внесен в Госдуму в июле 2020 года, пишет «Газета.ру». Авторами инициативы стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.
Документ предполагает продление на пять лет упрощенного порядка оформления прав граждан на жилые и садовые дома.
Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.
Кроме того, решено продлить на пять лет действие положений о возможности направления уведомлений о планах по строительству жилых домов, разрешение на возведение которых выдано не было, однако само строительство началось до 4 августа 2018 года. Теперь граждане вправе до 1 марта 2021 года направить в уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве объекта без необходимости получать разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.
Ранее Крашенинников уточнял, что «дачная амнистия» в России действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.
В октябре правительство поддержало продление дачной амнистии до 2026 года.
В июле премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного доклада о работе правительства рассказал, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».

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