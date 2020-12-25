Совфед одобрил закон о признании иноагентами физлиц и объединений

Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России. Решение было принято на пленарном заседании в пятницу, 25 декабря.

В соответствии с законом физические лица, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами. К ним также будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.

Также в документе уточняется понятие «политическая деятельность». К ней не будут относиться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.

Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.

18 ноября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому незарегистрированные общественные объединения, осуществляющие политическую деятельность и получающие зарубежное финансирование, будут приравнены к НКО-иноагентам.

Законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении Госдумой 8 декабря. На заседании 23 декабря документ был принят в третьем, окончательном чтении.