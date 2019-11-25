Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами

В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, а также им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Причем речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.

За принятие закона проголосовали 155 сенаторов, против - 1, воздержавшихся не было. После голосования председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству мониторить правоприменительную практику по этому закону. "В случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать, если нужно, внести дополнения и уточнения", - сказала Матвиенко.

В свою очередь глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя высказывания сенатора Людмилы Нарусовой о том, что закон может привести к ограничению конституционного права свободно получать и распространять информацию, подчеркнул, что закон никак не ограничивает эти права. "Каждый в соответствии с Конституцией РФ имеет право свободно искать, распространять информацию. Этот закон никак его в этом не ограничивает. Он может ее публиковать, репостить либо создавать самостоятельно. При этом, если будет установлено, что он делает это в интересах иностранного лица и получает [иностранное] финансирование, Министерство юстиции РФ внесет его в определенный перечень физических лиц - иноагентов", - пояснил Клишас.

Он добавил, что и это тоже никак не помешает человеку искать и распространять информацию. "Далее у него возникнет обязанность создать соответствующее юридическое лицо и маркировать информацию, чтобы распространять ее в последующем. Где здесь ограничение конституционных прав?" - задал сенатор риторический вопрос.

О законе

Министерство юстиции РФ наделяется полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. При этом предусматривается, что решение о включении в этот реестр или об исключении из него информации об иностранном СМИ, выполняющем функции иностранного агента, принимается Минюстом по согласованию с МИД России.

Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство. Согласно закону, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

Закон предусматривает возможность ограничения доступа к информационному ресурсу СМИ-иноагента или информационному ресурсу российского юридического лица, учрежденного таким иностранным СМИ, в случае нарушения установленного порядка деятельности.

Закон был инициирован в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Госдума приняла его 21 ноября. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Лица, признанные до этого момента иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, в случае отсутствия учрежденных ими российских юридических лиц обязаны учредить такое юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

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