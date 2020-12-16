Совфед одобрил закон о праве экс-президента стать пожизненным сенатором

Совет Федерации 16 декабря одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» выступил действующий российский лидер Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию страны.

В соответствии с документом президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может получить место в Совете Федерации пожизненно.

При этом бывший глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Согласно Конституции указывается, что пожизненную квоту сенатора могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Предусматриваются в законе и следующие требования к кандидатам в сенаторы РФ: им может быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

При этом, согласно Основному закону страны, президент может быть отрешен от должности, а бывший глава государства лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, которое подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Ранее, 9 декабря, Государственная дума приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.