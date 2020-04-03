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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

03 апреля 2020, 03:35  •  17 • Политика
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России. Рассмотрение документа состоялось в четверг, 2 апреля.
Закон позволяет гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также представителям малого и среднего предпринимательства обратиться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев. Такие кредитные каникулы могут быть предоставлены только тем заемщикам, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.
Заемщик может обратиться с этим требованием в банк в любой момент, пока кредитный договор остается в силе, но не позднее 30 сентября 2020 года.
В свою очередь, банк может потребовать документы о снижении доходов заемщика, а их рассмотрение должно занять не более пяти дней.
В требовании заемщика может содержаться как отсрочка платежей по кредиту, так и уменьшение размера платежей на срок до шести месяцев. При этом в течение кредитных каникул банк не может начислять неустойки или требовать досрочного погашения кредита.
Такие меры поддержки граждан России и среднего и малого бизнеса связаны с тем, что бизнес терпит серьезные убытки в условиях снижения спроса и обязательной самоизоляции граждан из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Ранее 2 апреля замглавы Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что банк получил более 12 тыс. запросов на кредитные каникулы от юридических лиц. В ВТБ также сообщили, что за реструктуризацией обратились более 70 тыс. клиентов, в том числе около 22 тыс. — по поводу отсрочки ипотечных платежей.
25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать сейчас российский бизнес.
В частности, лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.
Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года.
По данным статистического портала Worldometer, на 2 апреля в мире зафиксировано больше 950 тыс. случаев заражения, умерли 48,3 тыс. человек, выздоровели — 202,8 тыс.

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