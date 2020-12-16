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Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов
16 декабря 2020, 13:45 • 74 • Политика
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 16 декабря закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов России.
Согласно документу, для лишения неприкосновенности бывшего главы государства Госдума должна будет выдвинуть ему обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которые должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
На основании этих обвинений Совфед может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.
Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети членов нижней палаты и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Госдумой.
После выдвижения Думой обвинений против экс-президента СФ должен будет в течение трех месяцев принять решение о лишении его неприкосновенности. Если это не будет сделано, обвинения считаются отклоненными.
Бывшего президента не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу либо личному досмотру. Сейчас это ограничение касается только деяний, совершенных в период пребывания на посту главы государства или производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства.
Законопроект подготовлен в целях приведения положений закона о гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий, в соответствие с поправками к Конституции РФ. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.
По действующему законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ.
Также 16 декабря Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
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