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Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

02 июня 2021, 15:05  •  11 • Политика
Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Такое решение было принято на заседании в среду, 2 июня.
За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно — 152 человека.
Отмечается, что изначально Совет Федерации планировал рассмотреть документ на своем заседании 19 мая, однако его перенесли на 2 июня. Как тогда пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, перенос сроков обсуждения денонсации договора в верхней палате никак не связан с предстоящей встречей президента России и президента США в Женеве 16 июня.
28 мая в МИД России заявили, что вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США. В ведомстве отметили, что Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников.
В свою очередь представитель Госдепартамента США 28 мая сообщил, что Вашингтон не намерен возвращаться в ДОН, так как Москва якобы не приняла никаких мер для соблюдения соглашения. Он отметил, что недавнее поведение России, в частности относительно Украины, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в тот же день рассказал, что решение Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу разочаровывает, но было ожидаемым. Дипломат отметил, что теперь США упустили шанс внести позитивный вклад в укрепление безопасности в Европе.
27 мая в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН. Данный шаг американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в документе, от которого отказалась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в ноябре 2020 года.
11 мая президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.
Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 19 мая единогласно приняла внесенный главой государства законопроект о денонсации ДОН.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.
США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.
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