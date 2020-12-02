Совфед одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 2 декабря, пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории страны.

В пакет проектов входят пять инициатив с поправками более чем в 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Документы были поддержаны и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совета Федерации.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

В начале июля глава государства отметил, что востребованность поправок к Конституции России граждане почувствовали сердцем.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

После окончания голосования Путин поблагодарил всех граждан за поддержку и доверие, однако признал, что в стране еще есть проблемы, которые требуют решения.