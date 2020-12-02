|
Совфед одобрил пакет законов о верховенстве Конституции
02 декабря 2020, 13:20 • 83 • Политика
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду, 2 декабря, пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории страны.
В пакет проектов входят пять инициатив с поправками более чем в 110 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Документы были поддержаны и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совета Федерации.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.
В начале июля глава государства отметил, что востребованность поправок к Конституции России граждане почувствовали сердцем.
Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.
После окончания голосования Путин поблагодарил всех граждан за поддержку и доверие, однако признал, что в стране еще есть проблемы, которые требуют решения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 ноября 2020, 09:35
|
27 ноября 2020, 04:05
|
28 ноября 2020, 06:40
|
26 ноября 2020, 00:35
|
29 ноября 2020, 12:55
|
30 ноября 2020, 11:50
|
25 ноября 2020, 20:55