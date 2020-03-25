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Совфед одобрил отставку двух замов генпрокурора

25 марта 2020, 15:35  •  17 • Политика
Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 25 марта, освободил от должности заместителей генерального прокурора России Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке.
Представления президента России об освобождении их от должностей поступили в Совет Федерации 19 марта.
Согласно Конституции, назначение и освобождение от постов генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совфеда.
Как отмечает агентство REGNUM, Коржинек подал рапорт на имя генпрокурора Игоря Краснова о выходе на пенсию в связи с выслугой лет. Он курировал в Генпрокуратуре суды и следствие Федеральной службы безопасности (ФСБ). Занимал пост заместителя генпрокурора с 2016 года.
Гулягин с 2006 года работал заместителем генпрокурора в Дальневосточном федеральном округе.
22 января в России был назначен новый генпрокурор, которым стал бывший зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.
В середине марта Краснов заявил о низкой раскрываемости случаев кибермошенничества в России, количество которых за последние пять лет выросло более чем в 25 раз.

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