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Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты
02 июня 2021, 15:05 • 11 • Политика
Совет Федерации на заседании в среду, 2 июня, принял решение об освобождении Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты после поданного им заявления.
Накануне в верхнюю палату парламента поступило представление президента России Владимира Путина о досрочном освобождении Меня с поста аудитора СП. Бюджетный комитет СФ поддержал его отставку.
Также в ходе заседания сенаторы приняли решение выдвинуть на данную должность первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Комитет единогласно поддержал эту кандидатуру.
Мень был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата группой лиц в особо крупном размере»).
По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. Его заподозрили в хищении 700 млн рублей.
17 мая следствие прекратило уголовное дело в отношении Меня. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил, что дело прекращено в связи с истечением срока давности. Подписка о невыезде с экс-фигуранта снята.
Михаил Мень был назначен на должность аудитора Счетной палаты Советом Федерации по представлению президента России Владимира Путина в 2018 году.
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