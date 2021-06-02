Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации на заседании в среду, 2 июня, принял решение об освобождении Михаила Меня с поста аудитора Счетной палаты после поданного им заявления.

Накануне в верхнюю палату парламента поступило представление президента России Владимира Путина о досрочном освобождении Меня с поста аудитора СП. Бюджетный комитет СФ поддержал его отставку.

Также в ходе заседания сенаторы приняли решение выдвинуть на данную должность первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Комитет единогласно поддержал эту кандидатуру.

Мень был задержан в ноябре 2020 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата группой лиц в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денег, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. Его заподозрили в хищении 700 млн рублей.

17 мая следствие прекратило уголовное дело в отношении Меня. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил, что дело прекращено в связи с истечением срока давности. Подписка о невыезде с экс-фигуранта снята.

Михаил Мень был назначен на должность аудитора Счетной палаты Советом Федерации по представлению президента России Владимира Путина в 2018 году.