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Совфед одобрил новый праздник - День принятия Крыма и Кубани в состав Российской империи

28 июля 2018, 16:09  •  66 • В России

Совет Федерации установил в России новую памятную дату - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Соответствующий закон сенаторы утвердили сегодня, 28 апреля.

Документ подготовили и вынесли на рассмотрение сенаторы во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и депутаты Госдумы РФ от Крыма и Севастополя. Согласно новому закону, в России устанавливается новая памятная дата - 19 апреля. Именно в этот день в XVIII веке императрица Екатерина II подписала высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую".

В документе подчеркивается, что крымский референдум 2014 года - это продолжение событий тех дней, подтверждение исторической принадлежности полуострова России.

- После воссоединения по результатам референдума 2014 года Крыма с Россией вопрос восстановления исторической справедливости приобрел особое геополитическое значение не только для Крыма и Российской Федерации. Данный федеральный закон содержит четкое законодательное подтверждение непрерывности векового пребывания Крыма и Севастополя в составе государства Российского. Значимо принятие настоящего закона верхней палатой парламента России в День 1030-летия Крещения Руси, – заявила сенатор от Крыма, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Неофициально 19 апреля в Крыму отмечали еще при Украине, но не на государственном уровне. Так, русская община ежегодно проводила в этот день митинги. После Крымской весны этот день вошел в перечень официальных памятных дат регионального значения, а теперь вышел на федеральный уровень.

Напомним, ранее закон одобрила Госдума РФ.

Ранее крымские власти поддержали внесенный законопроект.

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