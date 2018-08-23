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Совфед «обнулил» санкции США: Россия купит технологии двойного назначения в Китае

23 августа 2018, 11:24  •  91 • Политика
Россия перестанет закупать в США комплектующие двойного назначения.
Россия откажется от покупки в США электронных устройств и комплектующих двойного назначения. О таких планах сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Заявление стало реакцией на намерения США запретить России покупку американских технологий двойного назначения. По словам российского сенатора, Россия в любом случае планировала отказаться от американских поставок в пользу собственного производства и поставщиков из Китая.
«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел», - заявил Алексей Кондратьев.
Он добавил, что оружейный рынок построен таким образом, что замена всегда найдется.
«Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдем выход», - цитирует РИА Новости слова российского сенатора.

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