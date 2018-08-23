Совфед «обнулил» санкции США: Россия купит технологии двойного назначения в Китае

Россия откажется от покупки в США электронных устройств и комплектующих двойного назначения. О таких планах сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Заявление стало реакцией на намерения США запретить России покупку американских технологий двойного назначения. По словам российского сенатора, Россия в любом случае планировала отказаться от американских поставок в пользу собственного производства и поставщиков из Китая.

«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел», - заявил Алексей Кондратьев.

Он добавил, что оружейный рынок построен таким образом, что замена всегда найдется.