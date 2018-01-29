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Совфед об обвинениях Великобритании в адрес России: Полная потеря профессионализма

29 января 2018, 08:09  •  61 • В мире
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, а также высказался по “российской угрозе”
Стало известно о том, что зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выступил с комментарием по поводу недавнего обвинения в адрес министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Напомним, после того как он заявил о “российской угрозе”, британская разведка “впала в ярость” и тут же уличила его в утечке секретных данных после таких заявлений.
По словам сенатора Франца Клинцевича, все, это находится “за гранью здравого смысла”.
“Страна с великолепными сыскными традициями докатилась до такого пещерного уровня, - написал он в своем Facebook. - Полная потеря профессионализма”.
Клинцевич, в частности, отметил, что в этих обвинениях британцы упустили самую суть заявлений, которые заключались в том, что британский министр сказал: “Москва планирует разрушить жизненно важную инфраструктуру Британии, что может убить тысячи людей”.
“Но от человека, который шагнул из должности секретаря премьер-министра на пост министра обороны трудно ожидать что-либо другого”, - отметил Клинцевич.

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