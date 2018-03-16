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Совфед: О беспределе Украины должны говорить в ООН, ОБСЕ и Совете Европы

16 марта 2018, 22:24  •  42 • Политика
Российский сенатор рассказал, как нужно бороться с дискриминацией российских граждан на Украине.
Информация о нарушении прав русских на Украине должна звучать на всех международных площадках, от ООН и ОБСЕ до Совета Европы. Такого мнения придерживаются в Совете Федерации России.
Отмечается, что на Украине права граждан России нарушаются последовательно и без какого-либо стеснения. Ярким примером этого является угроза недопуска российских граждан в посольство и консульства России в день выборов президента страны. Фактически Киев создает препятствия гражданам России на посещение собственной страны, так как посольства и консульства, согласно международным нормам, являются территорией государств, которые представляют.
"Об этой угрозе демократии и гражданским свободам необходимо заявлять во весь голос на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы", - написал на своей странице в социальной сети Facebook сенатор Константин Косачев.

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