Совфед: О беспределе Украины должны говорить в ООН, ОБСЕ и Совете Европы

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Российский сенатор рассказал, как нужно бороться с дискриминацией российских граждан на Украине.

Информация о нарушении прав русских на Украине должна звучать на всех международных площадках, от ООН и ОБСЕ до Совета Европы. Такого мнения придерживаются в Совете Федерации России.

Отмечается, что на Украине права граждан России нарушаются последовательно и без какого-либо стеснения. Ярким примером этого является угроза недопуска российских граждан в посольство и консульства России в день выборов президента страны. Фактически Киев создает препятствия гражданам России на посещение собственной страны, так как посольства и консульства, согласно международным нормам, являются территорией государств, которые представляют.

"Об этой угрозе демократии и гражданским свободам необходимо заявлять во весь голос на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы", - написал на своей странице в социальной сети Facebook сенатор Константин Косачев.