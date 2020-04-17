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Совфед на защите водителей: Автомобили на гарантии предложили чинить только у официальных дилеров
17 апреля 2020, 18:10 • 151 • Политика
В Совете Федерации встали на защиту водителей с ОСАГО. Так, автомобили на гарантии предложили чинить только у официальных дилеров.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил внести изменения в закон об ОСАГО. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как считает сенатор, сейчас владельцы новых автомобилей не могут получить полноценный качественный ремонт у официальных дилеров при наступлении страхового случая. Возможность сохраняется в течение всего двух лет, тогда как гарантийные сроки у производителя могут превышать данный срок.
Поэтому он предложил позволить направлять попавшие в ДТП новые машины на восстановительный ремонт к дилерам с действующей гарантией изготовителя. Кроме того, максимальный срок на ремонт может быть расширен с 30 до 45 рабочих дней.
Свои предложения Кутепов передал 17 апреля в кабмин России на рассмотрение.
Напомним, с марта 2020 года на территории России начал действовать новый формат полиса ОСАГО, который позволяет вносить в документ дополнительную информацию о КАСКО. Однако сроки действия ОСАГО и КАСКО должны совпадать. Страховка также должна включать в себя риски утраты или повреждения транспорта.
Изменение раскритиковал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, который считает, что формат "двойного" полиса не имеет смысла. Проблема заключается в том, что ОСАГО является обязательным видом страхования, а КАСКО - добровольным.
"Возможно, с подачи страховщиков агенты будут предлагать облегчённые и недорогие полисы КАСКО, которые, по факту, никакой пользы приносить не будут", - заявил он Ura.ru.
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