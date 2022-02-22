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Совфед дал согласие на использование ВС РФ за рубежом
22 февраля 2022, 21:35 • 124 • Политика
Совет Федерации удовлетворил обращение президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление единогласно принято 22 февраля на внеочередном заседании верхней палаты парламента и вступает в силу с момента его принятия.
«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении.
Как пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принимая это решение, сенаторы исходили из того, что в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) будут направлены миротворческие силы.
«Давая наше согласие на использование вооруженных сил [за рубежом], мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР», — сказала она.
Спикер Совета Федерации добавила, что использование российских вооруженных сил за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций вооруженных сил Украины. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В тот же день Путин выступил с телеобращением, где объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, а затем подписал соответствующие указы.
Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые, среди прочего, предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.
На следующий день, 22 февраля, эти документы были ратифицированы Госдумой и Советом Федерации.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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