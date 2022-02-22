Совфед дал согласие на использование ВС РФ за рубежом

Совет Федерации удовлетворил обращение президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление единогласно принято 22 февраля на внеочередном заседании верхней палаты парламента и вступает в силу с момента его принятия.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении.

Как пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принимая это решение, сенаторы исходили из того, что в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) будут направлены миротворческие силы.

«Давая наше согласие на использование вооруженных сил [за рубежом], мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР», — сказала она.

Спикер Совета Федерации добавила, что использование российских вооруженных сил за рубежом будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций вооруженных сил Украины. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В тот же день Путин выступил с телеобращением, где объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, а затем подписал соответствующие указы.

Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые, среди прочего, предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

На следующий день, 22 февраля, эти документы были ратифицированы Госдумой и Советом Федерации.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.