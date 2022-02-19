Совфед 22 февраля рассмотрит закон об индексации пенсий на 8,6%

Совет Федерации во вторник, 22 февраля, на пленарном заседании рассмотрит закон об индексации на 8,6% пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщается на сайте Совфеда.

«Считаю, что повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества. Было поручение президента России [Владимира Путина], было обращение к парламентариям <…>, где он просил не затягивать с принятием этого, несомненно, важного для большой части наших граждан закона», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, чем раньше данный закон будет одобрен, тем быстрее начнется его реализация, люди получат выплаты.

16 февраля Государственная дума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Отмечается, что дополнительные расходы на данные цели в 2022–2024 годах составят 154,3 млрд рублей.

10 февраля правительство РФ подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ежемесячную доплату также получат лица, служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарной службе.

C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля.

Закон об индексации страховых пенсий на 8,6% Владимир Путин подписал 28 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.