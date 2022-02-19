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Совфед 22 февраля рассмотрит закон об индексации пенсий на 8,6%
19 февраля 2022, 02:35 • 111 • Политика
Совет Федерации во вторник, 22 февраля, на пленарном заседании рассмотрит закон об индексации на 8,6% пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщается на сайте Совфеда.
«Считаю, что повышение военных пенсий станет своего рода подарком ко Дню защитника Отечества. Было поручение президента России [Владимира Путина], было обращение к парламентариям <…>, где он просил не затягивать с принятием этого, несомненно, важного для большой части наших граждан закона», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, чем раньше данный закон будет одобрен, тем быстрее начнется его реализация, люди получат выплаты.
16 февраля Государственная дума приняла сразу в трех чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Отмечается, что дополнительные расходы на данные цели в 2022–2024 годах составят 154,3 млрд рублей.
10 февраля правительство РФ подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам. Премьер-министр России Михаил Мишустин указывал, что ежемесячную доплату также получат лица, служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарной службе.
C 1 февраля в России вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%. Средняя страховая пенсия по отношению к прошлому году увеличилась примерно на 1,5 тыс. рублей и составила 18 984 рубля.
Закон об индексации страховых пенсий на 8,6% Владимир Путин подписал 28 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.
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